SMP: sicarios asesinan a balazos a hermanas que vendían comida y tres comensales resultan heridos

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Momentos de terror se vivieron la noche del jueves 4 de septiembre en la zona de Pillonate, en San Martín de Porres (SMP), donde dos hermanas que se dedicaban a la venta de comida rápida fueron asesinadas a balazos. El ataque también dejó a tres comensales heridos, quienes tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital.

Doble crimen en SMP

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche, cuando sujetos armados llegaron hasta el puesto de comida a bordo de dos motocicletas. Los atacantes, aparentemente encapuchados, descendieron de los vehículos y desataron una ráfaga de disparos contra el establecimiento, generando pánico entre las personas que se encontraban consumiendo en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Irma y Miriam, dos hermanas que trabajaban juntas en la venta de comida rápida. Ambas fueron alcanzadas por los proyectiles y murieron de manera instantánea. Sin embargo, los disparos también impactaron contra tres comensales, quienes resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital Cayetano Heredia.

En medio del dolor, un familiar de las víctimas contó al serenazgo detalles de lo ocurrido. Exitosa accedió a las conversaciones que habría sostenido con los agentes tras el ataque.

"Le ha metido bala, eran encapuchados y salieron de arriba. Yo pensé que eran cohetes y era a mi familia que le estaban disparando. Esto no puede quedarse así han matado a mi tía Miriam y a mi tía Irma", expresó.

🔴🔵 SMP: Dos hermanas son asesinadas mientras vendían comida y comensales quedan heridos



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x pic.twitter.com/yXT94ZntdJ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 5, 2026

Heridos tenían antecedentes

La Policía Nacional informó que ninguna de las dos hermanas registra antecedentes policiales. No obstante, dos de los tres comensales heridos sí contarían con antecedentes, por lo que esta información se encuentra siendo analizada como parte de las primeras diligencias para establecer qué ocurrió y determinar si alguno de ellos pudo haber sido el objetivo.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen. Una de las principales teorías apunta a que el ataque habría estado dirigido contra las dueñas del puesto de comida, ante un posible caso de extorsión. Sin embargo, también se investiga si uno de los comensales era el verdadero objetivo.

Es así que, este nuevo crimen evidencia la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana en San Martín de Porres y otros distritos de Lima Norte, donde los ataques armados y hechos vinculados a la criminalidad generan temor entre vecinos y comerciantes. Las autoridades deberán reforzar las acciones de prevención e investigación para evitar que estos hechos continúen cobrando vidas.