Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos en La Bombonera: conoce la posible fecha

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Tévez ya tendría encaminada la despedida que tanto esperaba y el lugar elegido no podía ser otro que La Bombonera. Pero hay un detalle que tiene a todos hablando: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron invitados al partido y podrían volver a compartir una cancha.

Despedida de Carlos Tévez en La Bombonera

Después de tanta espera, Carlos Tévez va a tener su partido de despedida como se debe. El Apache habló directo con Juan Román Riquelme y arreglaron para armar el homenaje en el mismísimo templo de Boca, La Bombonera, este diciembre.

Eso sí, todavía falta definir el día exacto. Entre las fechas que aparecen como posibilidades están los fines de semana del 12 y 13 de diciembre, así como el 19 y 20 del mismo mes. Por ahora, todo está en veremos mientras terminan de cerrar los detalles del evento.

Pero la noticia que realmente puso el partido en boca de todos llegó cuando el periodista Germán García Grova informó que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron invitados al homenaje.

Y claro, ahí se prendió la expectativa. Durante años, los dos cracks fueron protagonistas de una de las rivalidades más comentadas del fútbol mundial y ahora existe la posibilidad de verlos nuevamente en una misma cancha.

Messi y Cristiano Ronaldo, ¿juntos en el partido?

Ojo con un detalle importante: que Messi y Cristiano Ronaldo hayan sido invitados no quiere decir que su presencia ya esté confirmada. Mucho menos significa que ambos vayan a disputar el encuentro.

La participación de los dos dependerá de sus respectivos calendarios y de la disponibilidad que tengan en diciembre. Por eso, por ahora, se habla de una posibilidad y no de un hecho cerrado.

El sueño de Tévez, sin embargo, viene de tiempo atrás. En 2025, el exdelantero argentino ya había contado que quería hacer su despedida en La Bombonera y que le gustaría juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Incluso comentó que intentaría convencer personalmente al portugués.

La idea tiene además un significado especial para el Apache. Carlos Tévez fue compañero de Lionel Messi en la selección argentina y también compartió vestuario con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Manchester United. Es decir, conoce de cerca a los dos.

Así, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos en La Bombonera durante la despedida de Carlos Tévez, prevista para diciembre. El homenaje tendría como posibles fechas los fines de semana del 12-13 o 19-20 de diciembre, pero aún falta confirmar la fecha y si ambos podrán jugar.