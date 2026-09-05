Padre de familia es asesinado frente a su hija de 5 años tras feroz persecución: la menor resultó herida

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado a balazos delante de su hija de apenas cinco años, luego de que sicarios persiguieran y atacaran el vehículo en el que ambos se desplazaban por la zona de Bocanegra, en el Callao. La menor también resultó herida y permanece internada en el hospital Negreiros.

Matan hombre frente a su hija

La víctima fue identificada como Hugo Luna Tapia, de 35 años, quien recibió seis impactos de bala durante el ataque. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche del 4 de septiembre, cuando el automóvil negro era perseguido por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Según los vecinos, se escuchó una ráfaga de disparos mientras los sicarios perseguían el vehículo y disparaban directamente contra el conductor. El ataque se habría prolongado durante varios metros, mientras Luna Tapia intentaba escapar de sus agresores. En medio de la desesperación, perdió el control del automóvil y terminó chocando contra postes de la zona.

El impacto dejó la parte delantera del vehículo completamente destrozada. Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar junto con peritos de Criminalística para recoger evidencias e iniciar las investigaciones. Uno de los principales elementos para esclarecer el crimen serán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

Aunque Luna Tapia fue trasladado a un hospital cuando todavía presentaba signos vitales, la gravedad de las heridas provocadas por los disparos terminó ocasionando su muerte. Mientras tanto, su hija, quien también fue alcanzada por las balas, permanece internada en el hospital Negreiros bajo atención médica.

🔴🔵 Callao: Sicarios asesinan a conductor y hieren a su hija de 5 años durante ataque en Bocanegra



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El caso ha generado preocupación entre los vecinos de Bocanegra, especialmente porque los sicarios no dudaron en abrir fuego contra un vehículo en cuyo interior viajaba una niña de solo cinco años. La Policía busca determinar el móvil del crimen y establecer la identidad de los responsables mediante las imágenes de las cámaras y otras evidencias recogidas en la escena.

Es así que, el crimen ocurrido en Bocanegra vuelve a evidenciar el preocupante avance de la violencia en el Callao, donde los ataques armados exponen incluso a menores de edad. La presencia de sicarios y el uso de motocicletas para ejecutar estos atentados reflejan una creciente sensación de inseguridad que mantiene en alerta a vecinos y autoridades.