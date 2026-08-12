Frustran asalto a empresario en Ventanilla: familiares de delincuentes abatidos buscan denunciar a policías

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Defensoría del Policía anuncia que brindará apoyo legal a los policías que participaron en la intervención a un asalto a un empresario en el distrito de Ventanilla producto de la cual fallecieron dos presuntos delincuentes.

Defensoría del Policía apoyará a efectivos que participaron en robo frustrado a empresario

Desde las inmediaciones de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, un equipo de Exitosa pudo conocer que la institución tiene conocimiento de que aquellas personas que están involucradas en este asalto frustrado en Ventanilla estarían tomando acciones legales contra los efectivos policiales que participaron de esta intervención.

"Nosotros como Defensoría del Policía, por encargo del director general Máximo Ramírez, por la presidenta de la república, por el comandante general Arriola y todas las autoridades estamos apoyando en la defensa los efectivos policiales", manifestó una representante de la entidad.

Además, sostuvo que causa sorpresa que los familiares de los delincuentes abatidos en el distrito de Ventanilla quieran denunciar a los efectivos policiales "por un abuso de autoridad".

"Como Defensoría del Policía estamos dando totalmente el respaldo de defensa legal. No solamente ahorita estamos ya desde hace muchos años. La ciudadanía espera que la delincuencia termine y estamos trabajando día a día. Nuestra Policía, siendo el Departamento de Robos está trabajando continuamente con los operativos", remarcó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | La Policía abatió a presuntos delincuentes y frustró un asalto en Ventanilla. Tras el operativo, familiares de los sujetos buscan denunciar a los agentes involucrados. La Defensoría de la PNP anunció que brindará apoyo legal a los policías ante las... pic.twitter.com/qLG1ZH2yod — Exitosa Noticias (@exitosape) August 12, 2026

¿Cómo ocurrió el operativo en Ventanilla?

En e sector Parque Porcino, en Ventanilla, un robo a mano armada a un hombre de negocios logró ser frustrado por efectivos policiales desencadenándose una balacera en la que dos personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas.

De acuerdo a información de la Dirincri, los agentes de la Policía Nacional del Perú sobre un golpe que sería ejecutado por la banda 'Los maleantes de la curva' debido a ello se desplegó un operativo en el sector conocido como Parque Porcino.

Hay que mencionar que, todo ocurrió cuando los sospechosos se encontraban a bordo de una trimoto y un vehículo de color plomo y de pronto procedieron a interceptar un camión tipo furgoneta.

Cuatro sujetos con arma en mano y con pasamontañas descendieron y redujeron al conductor.Posteriormente realizaron múltiples disparos al percatrse de lo ocurrido los efectivos buscaron intervenirlos, pero los hampones iniciaron una feroz balacera.

Tras frustrarse un asalto a un empresario en el sector Parque Porcino, en Ventanilla, en el que participaron efectivos de la Policía y dos presuntos delincuentes fallecieron, la Defensoría de la Policía anunció que les brindará apoyo dichas autoridades.