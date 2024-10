Denuncian que MML no cumple con pagos justos por lotes expropiados para ampliar autopista Ramiro Prialé

15/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los representantes de más de 15 personas afectadas por la ampliación de la autopista Ramiro Prialé indicaron que pese a haber alcanzado acuerdos con la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta no estaría cumpliendo con su parte. Las personas reclaman por un buen proceso respecto a sus terrenos expropiados.

Expropiados por la MML sin previo aviso

Rosa María Arias, copropietaria de uno de los terrenos que fue expropiado para que se pueda llevar a cabo el proyecto, indicó que el paso de dos tanquetas, repentinamente y sin previo aviso, hicieran que la medida sea efectiva. Ello en contra de todo acuerdo previo a la ejecución.

"Somos alrededor de 15 personas que hemos sido afectados y que, hasta la fecha, desde el año 2016 que nos expropiaron, un día 23 de septiembre a la 1 de la mañana, sin avisarnos y sin mostrarnos el documento de la expropiación. Ya teniendo formalismos con acuerdos firmados, pero no nos avisaron que venían.

La mujer continuó narrando que su predio, así como el de otros propietarios en reclamos, fue invadido una noche muy de madrugada. Según explicó, el aviso de la expropiación llegó tan solo un día antes de que esta se hiciera efectiva, pero que este llegó a una dirección en Comas, cuando su ubicación es en Ñaña, en Lurigancho-Chosica.

"El documento de que venían a expropiarnos llegó a una dirección por Comas, cuando nosotros vivimos en la zona de Ñaña. Con un día de anticipación nos mandan el documento a una zona donde no vivíamos. Luego al día siguiente nos expropiaron. (...) Tomaron control con dos tanquetas a la 1 de la mañana y con 30 policías armados, sin avisarnos con anticipación", relató la copropietaria.

Propietarios afectados

En ese punto, agregó que se vio afectada de manera monetaria al no poder continuar con sus acciones respecto a su empresa de comercio de ganado caprino. Ante ello, indicó que tuvo que cerrar y no continuar con aquellos ingresos. Finalmente, recalcó que la Municipalidad Metropolitana de Lima no habría cumplido con los acuerdos establecidos.

"Estamos todos durmiendo, estaba mi abuela en vida, mi padre, que ahorita tiene más de 86 años, mi madre (...) Arrasaron atropellando nuestros cultivos, atropellando nuestro ganado, que teníamos una empresa de ganado caprino formalizada. Sin embargo, ellos arrasaron con lo que teníamos. (...) No cumplieron con los acuerdos", lamentó.

De este modo, propietarios de terrenos en Ñaña, que tenían acuerdos para ceder terrenos a la expropiación, indicaron que la Municipalidad Metropolitana de Lima no cumplió con su palabra y los intervinieron de manera repentina, de madrugada y sin respetar las negociaciones.