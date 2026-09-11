Desarticulan presunta red que cobraba cupos a transportistas en San Juan de Lurigancho

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía ejecutó un importante operativo contra una presunta red dedicada al cobro de cupos a empresas de transporte en San Juan de Lurigancho (SJL).

La intervención permitió la detención preliminar judicial de varios investigados y comprendió el allanamiento de allanamiento de 13 inmuebles ubicados en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Pachacámac, así como en los departamentos de Cusco y Ucayali.

La diligencia estuvo a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Segundo Equipo), dirigida por el fiscal provincial Víctor Raúl Luna Castillo. El despliegue se realizó de manera simultánea y contó con el respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el operativo se viene efectuando el allanamiento de los inmuebles vinculados a los investigados, así como la incautación de celulares, dispositivos USB, laptops y demás equipos electrónicos que serán incorporados a la investigación para determinar la participación de cada uno de los intervenidos.

Red de extorsionadores

Presunta red exigía pagos a transportistas

Según las investigaciones fiscales, uno de los principales objetivos del operativo se encuentra en Jicamarca, zona de San Juan de Lurigancho, donde fue ubicado quien sería el presunto cabecilla de esta organización.

La Fiscalía sostiene que el presunto líder habría exigido desde 2024 el pago de cupos a empresas de transporte, bajo el argumento de proporcionarles "seguridad". Sin embargo, estos cobros se habrían realizado mediante amenazas y diferentes mecanismos de intimidación dirigidos contra los transportistas.

Como parte de las diligencias, los agentes y representantes del Ministerio Público ingresaron a los inmuebles vinculados con los investigados para recopilar elementos que permitan esclarecer cómo habría operado la presunta organización y determinar el grado de participación de cada uno de sus integrantes.

Además de las viviendas allanadas, las autoridades dispusieron la incautación de dos vehículos que estarían relacionados con la investigación.

Banda de extorsionadores

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