Partidos de HOY, viernes 11 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/09/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 11 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga1 HOY
Comienza la novena fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:
- 3:00 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II — L1 MAX
- 7:00 p.m. | Cusco FC vs. FBC Melgar — L1 MAX
Partidos de LaLiga de España HOY
La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:
- 2:00 p.m. | Sevilla vs. Valencia — DSports
Partidos de la Serie A HOY
Inicia la cuarta jornada del campeonato italiano, hay un partido programado:
- 1:45 p.m. | Venezia vs. Fiorentina — Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
En Argentina, hay tres partidos programados de pronóstico reservado:
- 3:00 p.m. | Newell´s Old Boys vs. Vélez Sarsfield — Disney+
- 5:15 p.m. | Defensa y Justicia vs. Gimnasia Mendoza — Disney+
- 7.30 p.m. | Boca Juniors vs. Central Córdoba — Disney+
Partidos de la Bundesliga HOY
Se inaugura la tercera fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:
- 1:30 p.m. | Unión Berlin vs. Schalke 04 — ESPN
Partidos de Ligue One HOY
La pelota también rodará en la tercera fecha del torneo francés, hay dos partidos programados:
- 1:45 p.m. | Stade Rennais vs. Olympique Marsella — Disney+
Este viernes 11 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.