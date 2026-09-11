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Partidos de HOY, viernes 11 de septiembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, viernes 11 de septiembre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, la Premier League, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Clausura de Argentina tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, viernes 11 de septiembre
Programación de partidos de hoy, viernes 11 de septiembre (Composición: Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/09/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 11 de septiembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la novena fecha del Torneo Clausura, hay dos partidos programados:

  • 3:00 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II — L1 MAX
  • 7:00 p.m. | Cusco FC vs. FBC Melgar — L1 MAX

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:

  • 2:00 p.m. | Sevilla vs. Valencia — DSports

Partidos de la Serie A HOY

Inicia la cuarta jornada del campeonato italiano, hay un partido programado:

  • 1:45 p.m. | Venezia vs. Fiorentina — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay tres partidos programados de pronóstico reservado:

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  • 3:00 p.m. | Newell´s Old Boys vs. Vélez Sarsfield — Disney+
  • 5:15 p.m. | Defensa y Justicia vs. Gimnasia Mendoza — Disney+
  • 7.30 p.m. | Boca Juniors vs. Central Córdoba — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

Se inaugura la tercera fecha del campeonato alemán, hay un partido programado:

  • 1:30 p.m. | Unión Berlin vs. Schalke 04 — ESPN

Partidos de Ligue One HOY

La pelota también rodará en la tercera fecha del torneo francés, hay dos partidos programados:

  • 1:45 p.m. | Stade Rennais vs. Olympique Marsella — Disney+

Este viernes 11 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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