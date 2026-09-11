Miguel Arce revela qué consecuencias le dejó el uso de esteroides en su época de chico reality

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Miguel Arce decidió hablar de una etapa de su vida en la que buscaba lucir un físico musculoso y marcado frente a las cámaras. El actor y conductor reveló que recurrió a los esteroides durante su paso por los realities peruanos y que, con el tiempo, aparecieron consecuencias.

Miguel Arce revela efectos de esteroides

En una reciente entrevista con Trome, Miguel Arce recordó las decisiones que tomó durante sus años en los programas de competencia. Por aquel entonces, el actor buscaba mantener una apariencia física musculosa y marcada, por lo que recurrió al uso de esteroides, conocidos coloquialmente como "pichicata".

"Me ponía esteroides, pichicata como le dicen, se me cayó el pelo. Me tuve que poner pelo dos veces", relató Miguel Arce al recordar aquella época.

La pérdida de cabello fue uno de los primeros efectos que notó. Según explicó, se dio cuenta de que tenía entradas bastante pronunciadas cuando se miró al espejo y hasta comparó su situación con la de su padre, quien conserva el cabello.

"Me enteré cuando me vi al espejo, tenía una entrada hasta acá. '¿Qué está pasando? Mi papá tiene pelo'", comentó entre risas.

Durante un tiempo, el actor incluso llevó el cabello largo, aunque posteriormente decidió cambiar de estilo. Sin embargo, este no habría sido el único efecto que enfrentó tras aquella etapa de exigencia física.

Miguel Arce enfrenta problemas cardíacos

Después de terminar su participación en los realities, Miguel Arce conoció una situación relacionada con su salud cardíaca que, según sus declaraciones, requiere seguimiento médico constante. El actor contó que le detectaron un aumento del tamaño de su corazón y un síndrome cardíaco.

"Me creció el corazón, me apareció un síndrome cardíaco, ahora tengo que ir al cardiólogo cada seis meses para ver que mi corazón esté bien", manifestó.

El también conductor explicó que los especialistas deben vigilar la evolución de esta condición para evitar que el corazón continúe aumentando de tamaño. Además, señaló que se trata de una deficiencia relacionada con el sistema eléctrico del corazón.

"Tienen que controlarlo para que no siga creciendo. Es una deficiencia en el sistema eléctrico del corazón", sostuvo.

Miguel Arce no precisó el nombre clínico de su diagnóstico ni detalló el tratamiento médico que lleva actualmente. Sí explicó que continúa entrenando como parte de las indicaciones que recibió durante sus controles.

El actor recordó, además, una advertencia que le hicieron los especialistas sobre la importancia de mantener la actividad física. "A ti lo que te salva es que sigues entrenando. Si tú hubieses parado de entrenar o no entrenas como entrenas, posiblemente tendrías un par de infartos ya", relató.

A partir de esa experiencia, Miguel Arce aseguró que su relación con el entrenamiento cambió. "Sigo entrenando, más que por salud o físicamente, tengo que entrenar para que no me pase nada en el corazón", afirmó.

Así, Miguel Arce reveló que su época de chico reality y el uso de esteroides estuvieron acompañados por consecuencias que aún forman parte de su vida. Además de perder cabello, debe acudir al cardiólogo cada seis meses para controlar su condición cardíaca.