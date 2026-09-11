Magaly denuncia que delincuentes le exigen $1 MILLÓN luego de pagar reparación civil a Farfán

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a denunciar públicamente que viene recibiendo amenazas contra su vida y la de su familia por parte de presuntos extorsionadores que le exigen el pago de 1 millón de dólares. La conductora aseguró que estas amenazas se han vuelto a presentar luego de que Jefferson Farfán hiciera público que el canal para el que ella trabaja terminó de pagarle la reparación civil de 350.000 soles que el Poder Judicial le impuso luego de perder el juicio por violación de la intimidad agravada.

Magaly vincula amenazas que recibe a Jefferson Farfán

Hace unas horas, la conductora tomó unos minutos de su programa para asegurar que muchas personas están interesadas en que ella vuelva a ir a prisión, pero hizo especial énfasis en Jefferson Farfán, a quien acusó de acoso y persecución.

"Aquí quien sigue persiguiéndome y acosándome de la peor manera es Jefferson Farfán . Yo no entiendo qué es lo que pretende. (...) Yo no tendría ningún problema en que me revoquen la sentencia y me manden a la cárcel, pero que un juez lo decida con fundamento y no porque alguien está obsesionado con la revancha y la venganza", indicó.

Asimismo, Magaly aseguró que el entorno de Jefferson Farfán publicita detalles privados de la reparación civil que el canal le pagó, además del servicio comunitario que ella está cumpliendo en una parroquia en Surco, lo cual la ha expuesto públicamente y la ha convertido en una potencial víctima para extorsionadores.

"A mí me parece que toda esa información sale del entorno de Farfán. Él, al revelar el lugar donde yo hacía mi servicio comunitario y dar a conocer el carro en el que yo me muevo, me puso en tanto peligro... Yo he denunciado a varias instancias las amenazas que, en su momento, me hacían en nombre de Farfán y de Guizasola, contándome detalles inéditos que solo ellos podían saber o muy cercanos a ellos", denunció.

Delincuentes le exigen $1 millón a Magaly

La conductora también indicó que, luego de que Jefferson Farfán publicara que ATV le pagó los 350.000 soles de reparación civil que le correspondían, ella ha vuelto a recibir amenazas de otro grupo criminal que sería 'Los Pulpos de Trujillo', ya que, en los mensajes intimidantes, los delincuentes se promocionan como profesionales e hicieron mención al atentado en el que murieron cuatro personas durante un ataque armado en La Libertad hace unos días.

El mensaje de los extorsionadores es el siguiente: "Señora Magaly Jesús Medina, la saludamos y le ordenamos que tenga su seguro de vida de 1 millón de dólares en efectivo con su marido de manera solidaria. Tenemos identificados todos sus pasos (...) el secuestro del señor minero Jenss Lara es una muestra de nuestro sello (...) tenemos por contención, todos los pasos, lugares frecuentes, su seguridad, la de su esposo, tenemos vecinos, cercas, nueva casa y la parroquia, la tenemos muy bien estudiada", dice el mensaje de los extorsionadores.

Es asó que, la conductora señaló que ya puso las amenazas en conocimiento de las autoridades y espera que se investigue el origen de los mensajes. Mientras tanto, aseguró que continuará tomando medidas para proteger su integridad y la de su familia, ante el temor de que los extorsionadores cumplan sus intimidaciones.