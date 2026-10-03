Reportera y camarógrafo son atropellados mientras informaban EN VIVO desde una autopista

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una cobertura periodística sobre las afectaciones provocadas por las intensas lluvias terminó en un accidente en Monterrey, Nuevo León, luego de que una reportera y un camarógrafo fueran atropellados mientras informaban en vivo desde una transitada vía. El hecho quedó registrado por las cámaras y generó preocupación entre quienes seguían la transmisión.

Accidente en plena transmisión EN VIVO

La reportera Alma de la Rosa Flores se encontraba frente a la cámara realizando un enlace para el canal local Gamavisión cuando una camioneta apareció repentinamente en la zona. En ese momento, el vehículo perdió el control sobre el pavimento afectado por las condiciones generadas por las lluvias y comenzó a deslizarse hacia el equipo periodístico.

Según las imágenes difundidas posteriormente, la unidad realizó un giro antes de dirigirse directamente hacia los periodistas. De esta manera, el vehículo terminó impactando a De la Rosa y también alcanzó al camarógrafo Cristo Morales, quienes se encontraban trabajando en medio de la cobertura sobre las consecuencias del temporal.

El accidente ocurrió en la avenida Morones Prieto, donde un deslave había afectado la circulación y complicado las condiciones de tránsito. Además, la caída de un árbol había generado mayores restricciones en el sector, por lo que las autoridades se encontraban realizando labores de emergencia mientras los periodistas registraban lo ocurrido para informar a la ciudadanía.

Tras el impacto, ambos trabajadores recibieron una primera evaluación en el lugar. De acuerdo con la información difundida posteriormente, la reportera presentó golpes, mientras que el camarógrafo necesitó ser trasladado para continuar con la atención médica. Posteriormente, elementos de Protección Civil de Monterrey llevaron a ambos al Hospital de Zona número 21.

Así fue el momento en que la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Martínez, fueron atropellados en vivo durante una transmisión para su noticiero en la avenida Morones Prieto en #Monterrey, Nuevo León.



Ambos fueron llevados a un hospital y... pic.twitter.com/ydJ0SqwVcB — Nacho Lozano (@nacholozano) October 2, 2026

¿Cómo están actualmente los periodistas?

Mientras avanzaban las diligencias, el conductor de la camioneta fue identificado como un joven de 19 años y quedó a disposición de las autoridades de Monterrey. Sin embargo, hasta el momento del reporte no se había establecido una responsabilidad definitiva, debido a que las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo permanecían bajo investigación.

Horas después, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que los dos periodistas habían recibido atención médica y se encontraban estables. Asimismo, el presentador Mario Gamez acudió al hospital y confirmó posteriormente que ambos estaban golpeados, aunque no presentaban lesiones de gravedad.

Es así que, el caso quedó registrado durante la propia transmisión en vivo y las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales. El accidente puso nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan los equipos periodísticos cuando realizan coberturas en zonas afectadas por emergencias, especialmente cuando las condiciones de las vías pueden cambiar de manera repentina.