Alejandra Baigorria pone el pecho por su hermano tras acusaciones de Pamela López: "Es chibolo y bebito"

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria se pronunció sobre la polémica que involucra a su hermano menor, Derek Baigorria, luego de que Pamela López expusiera conversaciones que ambos habrían mantenido. La empresaria decidió restarle importancia a los presuntos coqueteos y dejó claro que, al tratarse de un adulto, Derek debe hacerse responsable de sus propias decisiones.

Alejandra pecha por su hermano

En ese sentido, Alejandra tomó distancia de la controversia y evitó cuestionar duramente el comportamiento de su hermano. La exintegrante de 'Esto es Guerra' consideró que las conversaciones corresponden a situaciones ocurridas tiempo atrás y deslizó que Derek pudo haber estado intentando conquistar o coquetear con diferentes mujeres durante aquella etapa.

"Me imagino que las personas ya no tienen nada que hablar y sacan cosas de hace años, mi hermano es un chibolo, es un bebito, me imagino que habrá estado disparando por todos lados, coqueteando, yo que sé, cómo se le puede decir a eso, ustedes saben", declaró.

Asimismo, la empresaria señaló que no considera que lo ocurrido revista una gravedad que amerite una intervención familiar. Por el contrario, aseguró que puede tomarse con humor las bromas que sus amigos puedan hacerle a Derek a raíz de la exposición pública de los mensajes y de la reciente controversia generada alrededor del caso.

Por otro lado, Alejandra enfatizó que su hermano ya es mayor de edad y, por lo tanto, debe asumir las consecuencias de sus propios actos. De esta manera, dejó claro que no pretende justificarlo completamente, pero tampoco considera que deba responder por decisiones que corresponden exclusivamente a Derek.

"Pero él es mayor de edad, tiene que asumir sus consecuencias, ahora que se vacile, que lo chongueen sus amigos, yo me río no veo nada malo nada grave, si lo hubiera como hermana mayor le llamaría la atención, aunque yo no soy la mamá ni papá", sentenció.

Finalmente, la empresaria explicó que, como hermana mayor, sí intervendría si descubriera que su hermano estuvo involucrado en una situación realmente grave. Sin embargo, en este caso prefirió mantener una postura relajada y marcar distancia, mientras Derek afronta por cuenta propia las repercusiones de los presuntos acercamientos hacia Pamela López.

Es así que, Alejandra Baigorria decidió tomar con tranquilidad la polémica que involucra a su hermano Derek y Pamela López. La empresaria consideró que los presuntos coqueteos forman parte de sus decisiones personales y remarcó que, al ser adulto, debe responder por sus acciones. Así, evitó profundizar en la controversia y dejó el tema en manos de su hermano.