Mario Hart confiesa que Shirley Arica le parece 'guapísima', pero ella lo chotea: "No estoy buscando pareja"

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica se pronunció luego de ser captada compartiendo una salida nocturna junto a Mario Hart, situación que generó especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, aunque la modelo reconoció que existe una buena conexión, dejó claro que actualmente no contempla iniciar una relación sentimental con el piloto.

Shirley Arica descarta romance con Mario

Tras las imágenes y comentarios que surgieron por su encuentro, la 'Chica realidad' no tuvo problemas en referirse a Hart y destacar algunas de sus cualidades. La modelo señaló que lo considera un hombre divertido, interesante y atractivo, además de resaltar que tiene una buena conversación y una personalidad que llama su atención.

No obstante, pese a los elogios, Shirley marcó distancia frente a la posibilidad de que su vínculo con el exchico reality evolucione hacia una relación. La modelo explicó que actualmente está soltera y no se encuentra buscando pareja. Asimismo, consideró que Hart también viene de cerrar una relación y necesita tiempo para procesar esa etapa.

"Pero ahorita, en estos momentos no estoy buscando una pareja y creo que él también sale de una relación y hay que curar cosas", dijo muy convencida.

Mario confiesa que le gusta Shirley

Por otro lado, Mario Hart se mostró mucho más cercano a la posibilidad de seguir conociendo a Shirley. El piloto destacó que la percibe como una mujer trabajadora, proactiva y diferente a la imagen que muchas personas podrían tener de ella. También resaltó sus proyectos personales, como su canal de YouTube y su podcast.

"Es linda, una chica que recién la he conocido bien, desde que me hizo la entrevista, y es una chica muy diferente a lo que la gente cree que es. Te digo qué pienso yo: yo la veo como una chica trabajadora; eso me gusta, que sean trabajadoras. Linda, guapísima (...) tiene una cara bien bonita", expresó.

Finalmente, Hart negó que durante la reciente salida haya ocurrido algún beso entre ambos. De esta manera, mientras Shirley Arica descartó por ahora un romance, sus comentarios y los elogios del piloto mantienen abierta la expectativa sobre cómo continuará su relación.

Es así que, Mario Hart no ocultó que Shirley Arica le gusta y destacó su belleza, personalidad y faceta trabajadora. Sin embargo, pese a sus elogios y evidente interés por seguir conociéndola, la modelo decidió ponerle freno a cualquier posibilidad de romance. Arica aseguró que actualmente no busca pareja, dejando al piloto, por ahora, en la 'friendzone'.