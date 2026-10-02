Ana Paula lanza indirecta luego que doña Peta haga revelaciones de su embarazo: "¿Puedo juzgar tus decisiones? ¡No!"

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte volvió a generar comentarios en redes sociales luego de compartir un contundente mensaje que muchos interpretaron como una posible indirecta. La publicación de la modelo brasileña ocurrió después de que Doña Peta realizara declaraciones sobre el embarazo de su hijo, Paolo Guerrero, y sorprendiera al confirmar públicamente la llegada de un nuevo integrante a la familia.

¿Ana Paula arremete contra doña Peta?

En medio de esta situación, Ana Paula decidió pronunciarse, aunque no mencionó directamente a ninguna persona. A través de sus redes sociales, dejó clara su postura frente a quienes suelen opinar sobre la maternidad, brindar consejos sin ser consultados o cuestionar las decisiones que toma una madre durante esta etapa.

Asimismo, la brasileña hizo referencia a distintas situaciones que, desde su perspectiva, pueden resultar incómodas cuando alguien pretende aconsejar sin haber vivido experiencias similares. Su mensaje abarcó temas como la crianza, las relaciones de pareja, la combinación entre trabajo y maternidad, además de las decisiones personales que cada mujer debe afrontar.

"No tengo hijos, pero ¿puedo darte un consejo? ¡No", "Nunca estuve sin una red de apoyo, pero ¿puedo darte un consejo? ¡No!", "Nunca viví una relación, ¿pero puedo decirte lo que deberías hacer? ¡No!", "Nunca concilié el trabajo y la maternidad, pero ¿puedo darte una consejo? ¡No", "Nunca estuve en tus zapatos, pero ¿puedo juzgar tus decisiones? ¡No!", escribió.

Por ello, la publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque apareció poco después de las declaraciones de Doña Peta. Aunque Ana Paula no precisó si sus palabras estaban dirigidas a algún integrante de su entorno, el contexto hizo que varios usuarios comenzaran a especular sobre una posible destinataria.

¿Qué dijo doña Peta sobre Ana Paula?

Durante una conversación con el programa 'Desvelados', doña Peta contó que se enteró del nuevo embarazo de la brasileña a través de los medios de comunicación. También explicó que tiene conocimiento de que Ana Paula Consorte tendría alrededor de seis meses de embarazo. Además, reveló que el bebé sería una niña, noticia que suma un nuevo capítulo a la familia del delantero, quien junto a la brasileña ya tiene hijos en común.

La llegada de la pequeña también significará un nuevo integrante para una familia que continúa creciendo. En ese sentido, doña Peta expresó su felicidad por convertirse nuevamente en abuela y destacó que, con este nacimiento, llegará a tener un total de 22 nietos, algo que considera una bendición para su vida.