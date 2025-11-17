¿Desde cuándo pagarán la gratificación? Conoce las fechas estimadas para el pago en diciembre

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada por las fiestas de fin de año, los trabajadores formales cuentan con el derecho a recibir la gratificación por Navidad. Conoce en la siguiente nota desde cuándo podrías esperar recibir este beneficio en el mes de diciembre,

¿Quiénes tienen derecho a recibir la gratificación?

La gratificación es un derecho a los trabajadores de la actividad privada que son entregadas en los meses de julio y diciembre según lo establece la Ley 27735.

Para tener el derecho a este beneficio el trabajador debe haber laborado 1 semestre completo, es decir, del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre.

De acuerdo a la normativa, el plazo para pagarla está establecido para la quincena de julio, en el primer semestre, y 15 de diciembre, para el segundo. Por ello. Esa es la fecha límite para el abono en las cuentas de los empleadores. Sin embargo, el pago puede ser realizado desde el 1 de diciembre. Por ello, puedes esperar el pago desde esta fecha.

