Ancón: Encuentran a adolescente sin vida y tres detenidos quedan bajo investigación por presunto feminicidio

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Se registró un nuevo caso de resunto feminicidio en Lima Norte. Una menor de 17 años fue encontrada sin vida en un descampado de Ancón, y tres personas —incluyendo su expareja— permanecen detenidas mientras la policía investiga.

Presunto feminicidio en Ancón

Los vecinos del kilómetro 40 de la Panamericana Norte fueron los que llamaron a la policía, porque encontraron el cuerpo de una menor de 17 años en un descampado de Ancón.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tres personas fueron detenidas al ser vinculadas al presunto feminicidio ocurrido en Ancón. Según las autoridades, sujetos intervenidos tenían las prendas de la víctima. Además, se les incautó marihuana y armas blancas.



De inmediato, llegaron los agentes de la PNP y empezaron las primeras diligencias en la zona. Ahí confirmaron lo que todos temían: la adolescente tenía claros signos de haber sido torturada.

Según la policía, la joven fue vista por última vez el 15 de noviembre con uno de los detenidos.

La información que dieron los vecinos ayudó a la policía a hacer un operativo, que terminó con la detención de tres personas: un menor de 17 años y dos jóvenes de 18 años. Uno de ellos sería la expareja de la víctima.

Detención de presuntos implicados

El operativo se realizó en Lima Norte y permitió incautar objetos que ahora forman parte de la investigación.

Según el parte policial, entre lo encontrado figuran un kilo de marihuana, dos armas blancas, cuchillos y prendas con manchas de sangre que corresponderían a la víctima.

Estos elementos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Puente Piedra, donde permanecen los detenidos.

Hasta el cierre de la noche, los agentes señalaron que se encuentran preparando una conferencia de prensa para brindar información oficial y ampliar detalles sobre el caso, que hasta ahora se maneja como un presunto feminicidio.

Familiares de víctima esperan justicia

Mientras tanto, la familia de la menor vive su propio calvario. Ellos, que llegaron desde Puerto Maldonado apenas se enteraron de lo ocurrido, instalaron un pequeño altar con fotografías de la adolescente, descrita como una jovencita apasionada por el baile.

Entre lágrimas y desconcierto, primos y tíos acompañan el espacio donde le dan el último adiós mientras esperan que se esclarezca lo sucedido.

Según indicaron, algunos trámites en la morgue han sido complicados, y la madre de la menor ya estaría camino a Lima para encargarse directamente de las gestiones y del reconocimiento formal.

Los familiares piden una investigación exhaustiva que permita identificar al verdadero responsable del crimen y que las autoridades les brinden el apoyo correspondiente durante este proceso.

El presunto feminicidio que involucra a una menor hallada en Ancón mantiene en alerta a las autoridades y en dolor a toda una familia que exige respuestas. Con tres detenidos y evidencias incautadas, la policía continúa investigando para esclarecer este caso.