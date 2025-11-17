Disney lanza tráiler del live action de Moana con Dwayne Johnson y Catherine Laga'aia

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los fans de Moana —la entrañable historia de una joven polinesia que desafía al océano para salvar a su pueblo— tienen motivos para celebrar: Disney lanzó este lunes 17 de noviembre el primer tráiler oficial del live action, marcando el regreso de uno de los títulos más queridos de la última década.

La nueva versión, que llegará a los cines el 10 de julio de 2026, está protagonizada por la joven actriz Catherine Laga'aia, quien encarna a Moana, y por Dwayne "La Roca" Johnson, que retoma su papel como el carismático semidiós Maui, personaje que ya interpretó en la cinta animada de 2016.

Un regreso cargado de nostalgia

Aunque el adelanto dura menos de un minuto, ha sido suficiente para emocionar a quienes crecieron con la película original. Las imágenes muestran una recreación realista de la isla de Motunui, el mar como personaje vivo, y un primer vistazo a los Kakamora, los pequeños piratas con cáscaras de coco que vuelven a escena.

"Estoy realmente emocionada de encarnar este personaje porque Moana es una de mis favoritas", declaró Laga'aia.

La actriz, quien tiene raíces samoanas y tonganas, en una entrevista con Variety, en 2024, señaló:

"Crecí viendo 'Moana' y siempre me he sentido conectada con su valentía y determinación. Estoy emocionada de poder traer mi propia perspectiva y energía al papel

Música, cultura y legado

La película contará nuevamente con la música de Lin-Manuel Miranda, compositor de la banda sonora original y de éxitos como Encanto. Disney ha prometido una producción más cuidada, tras críticas a anteriores adaptaciones live action, y el tráiler sugiere un nivel visual pulido, con efectos que combinan realismo y magia.

El live action de Moana no solo busca conquistar a nuevas audiencias, sino también honrar la cultura polinesia que inspiró la historia original. La elección de una actriz de ascendencia oceánica y el regreso de Johnson —quien ha hablado abiertamente de su herencia samoana— refuerzan ese compromiso.

Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson encarnarán a los icónicos personajes.

A casi diez años de su estreno original, Moana vuelve a zarpar, esta vez en carne y hueso. Para quienes cantaron "How Far I'll Go" y soñaron con navegar más allá del arrecife, el tráiler es una invitación a reencontrarse con una historia de valentía y conexión con la naturaleza. Y para las nuevas generaciones, la oportunidad de descubrir por qué se convirtió en un símbolo de determinación.