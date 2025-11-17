Tragedia en Ecuador: Accidente de tránsito termina con la vida de 21 pasajeros y 40 heridos

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El domingo 16 de noviembre un trágico accidente ocurrió entre las localidades de Guaranda y Ambato cuando un bus interprovincial cayó hacia el abismo dejando el saldo de 21 personas fallecidas y 40 heridos.

Bus cayó hacia el abismo

Los accidentes de tránsito continúan atentado contra la vida de los ciudadanos. Esta vez, Ecuador fue el centro de un trágico accidente de tránsito cuando un bus de transporte rodó cuesta abajo a la altura del poblado de Simiatug en Ecuador.

Las primeras cifras manejadas por la secretaría de Riesgos de Ecuador precisaron cifras menores. "Se registró el volcamiento de una unidad de transporte, dejando preliminarmente 12 personas fallecidas y 10 heridas", se precisó en la red social X.

Sin embargo, con el pasar de las horas y conforme se efectuaban los rescates, la cifra de fallecidos aumentó de 12 a 21 tras la caída del vehículo en el sur andino de Ecuador. "El saldo de víctimas (...) asciende, lamentablemente, a 21 fallecidos y 40 personas heridas", indicó el servicio de emergencias ECU911.

La información que las autoridades manejan es que el bus, que se encontraba lleno de pasajeros, se precipitó cuando transitaba por una vía que une las localidades de Guaranda y Ambato.

De acuerdo a un registro visual de una persona que se encontraba cerca a la zona, se observa cómo el bus rueda por la montaña hasta chocar con una vivienda de material noble. El suceso causó terror entre otras personas que presenciaron el accidente. Se desconoce si los habitantes de esa casa forman parte de los fallecidos.

Accidentes de tránsito, una de las principales causas de muerte en Ecuador

Según información de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Ecuador una persona muere cada cuatro horas debido a los accidentes de tránsito. De esta manera, esta se convierte e una de las principales causas de muerte en este país.

Según la información previa, en el 2024 se registraron 21.220 accidentes de tránsito que terminó con la vida de 2.302 fallecidos. En el año 2023, se registraron 2.373 personas fallecidas.

Según el medio DW, el accidente de tránsito ocurrió cuando los ocupantes del bus interprovincial se encaminaban a ejercer su voto a la consulta popular convocada por el presidente, Daniel Noboa.

Un trágico accidente en la vía entre las localidades de Guaranda y Ambato en Ecuador dejó el saldo de 21 fallecidos y 40 personas heridas luego que un bus interprovincial cayera al abismo.