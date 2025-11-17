RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
De gran envergadura

MTC impulsará siete proyectos ferroviarios: Importe del Estado superaría los 40 mil millones de soles

Con el objetivo de integrar a las regiones del país, el MTC ha anunciado el importe de S/. 40 mil millones para siete proyectos ferroviarios que se ejecutarán en los próximos años.

MTC impulsará proyecto ferroviarios en el país.
MTC impulsará proyecto ferroviarios en el país. (MTC)

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/11/2025

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su titular Aldo Prieto, comunicó que se tiene previsto impulsar siete proyectos ferroviarios en todo el país. Este anuncio ambicioso contempla un importe del Estado que superaría los 40 mil millones de soles que promoverán el desarrollo y otorgarán miles de puestos de trabajo.

Integrará y modernizará el país

Durante su participación en la trigésima octava asamblea general de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys), el titular de esta cartera dio a conocer los proyectos que ha contemplado su gestión. Estas redes ferroviarias conectarían de forma más rápida y eficiente a las ciudades del país.

"Si algo nos enseña nuestra historia es que cada avance ferroviario representó un paso hacia un país más unido, competitivo y moderno. Hoy, esa visión guía nuestros proyectos. Impulsamos una nueva etapa de modernización ferroviaria en el Perú", sostuvo Prieto Barrera.

El ministro acotó que esto sirve para direccionar al país hacia una nueva etapa de modernización, integrando territorios y reduciendo la brecha de infraestructura. Con esto, se retomará la "vocación ferroviaria" que comenzó hace más de 170 años con el primer ferrocarril en Sudamérica.

Proyectos que contempla ejecutar el MTC

Destacan los proyectos del tren Lima-Ica, que reduciría el tiempo de viaje a dos horas y 30 minutos. También destaca el Marcona-Andahuaylas, que uniría las regiones sureñas de Apurímac, Ayacucho, Ica y Arequipa. El titular de esta cartera aseguró que ya existe viabilidad para su ejecución.

Para facilitar el intercambio comercial entre los puertos del Callao y Chancay, se ha contemplado un ferrocarril que unirá la capital con la ciudad portuaria de Barranca. En Lima Metropolitana se procederá con el inicio de las obras de la Línea 3 (de SJM a Comas) y la 4 (de Gambetta a Carmen de la Legua).

Asamblea exitosa

En este sentido, la secretaria general de Alamys España, Lola Bravo, resaltó que esta edición ha sido la más exitosa de los últimos ocho años, contando con más de 200 participantes de 68 importantes ciudades económicas.

"Sistemas ferroviarios al ritmo del crecimiento urbano", y consideró que será el espacio ideal para el intercambio de ideas para construir un sólido sistema ferroviario", manifestó Bravo.

Siete proyectos ferroviarios serán ejecutados por el MTC y contarán con una inversión que supera los 40 mil millones de soles. Estas obras generarán miles de puestos de trabajo, además de unir a las diversas regiones del país, asegura el ministro Aldo Prieto.

