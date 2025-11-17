Corte de agua el 18 de noviembre: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado este martes

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene programado cortes del suministro hídrico en distintos distritos de la capital. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida este martes, 18 de noviembre.

¿Qué distritos se verá afectados por el corte de agua?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal de Sedapal explicó que el corte de agua este martes se deberá a una serie de trabajos que realizarán en distintos puntos de su red en la capital, entre ellos, labores de mantenimiento, ejecución de empalme, así como limpieza de sus reservorios.

¿El objetivo? Mantener la infraestructura y la calidad del servicio, además de prevenir riesgos a futuro en la distribución del agua a los hogares. En ese marco, te revelamos cuáles serán los distritos que se verán afectados con la interrupción temporal.

Sin agua en Chorrillos

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. San Genaro, A.H. San Genaro II Etapa, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Villa del Mar, A.H. Virgen del Morro Solar, Asociación San Pedro, Cooperativa Viña Ate, Urb. Los Sauces.

A.H. San Genaro, A.H. San Genaro II Etapa, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Villa del Mar, A.H. Virgen del Morro Solar, Asociación San Pedro, Cooperativa Viña Ate, Urb. Los Sauces. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 97

Interrupción del servicio en Lurín

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Guadaulfo Silva, A.H. César Vallejo, Urb. La Virreyna, Lurín Pueblo, Urb. Ciudad Morales 1ra etapa, A.H. Nuevo Lurín 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa, A.H. Víctor R. Haya de la Torre, Asoc. La Barca, Asoc. El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Suspiros, Asoc. Las Velas, La Estancia.

A.H. Guadaulfo Silva, A.H. César Vallejo, Urb. La Virreyna, Lurín Pueblo, Urb. Ciudad Morales 1ra etapa, A.H. Nuevo Lurín 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa, A.H. Víctor R. Haya de la Torre, Asoc. La Barca, Asoc. El Barco, Asoc. Jahuay, Asoc. Suspiros, Asoc. Las Velas, La Estancia. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sectores 464, 465, 467, 468, 469, 470.

En San Miguel

Áreas afectadas: Urb. Maranga 2da etapa. Cuadrante: Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Av. Libertad.

Urb. Maranga 2da etapa. Cuadrante: Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Av. Libertad. Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 45.

Corte de agua programado en cuatro distritos este martes, 18 de noviembre.

Corte de agua en Barranco

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. La Viñita. Cuadrante: Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barrón, Av. El Sol Este.

Urb. La Viñita. Cuadrante: Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barrón, Av. El Sol Este. Motivo: Ejecución de empalme.

Sector 45.

Almacena agua con anticipación

En ese marco, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el anuncio del corte de agua. Recomiendan almacenar el recurso hídrico en distintos recipientes que deben estar bien tapados para evitar que sean contaminados.

Asimismo, aconseja que en caso de que el servicio no se restablezca en el horario programado, los usuarios no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Así que no dudes en alistar y llenar los baldes anticipadamente ante el anuncio de la empresa estatal de Sedapal de que no habrá agua este martes, 18 de noviembre.