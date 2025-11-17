Renzo Reggiardo sobre reubicar a ambulantes en ex penal San Jorge: "Tenemos alternativas si no se da"

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó en Mesa Redonda el plan de operaciones "Navidad Segura 2025" y afirmó que el municipio cuenta con alternativas en caso no se concrete la cesión del ex penal San Jorge para la reubicación de ambulantes.

Municipalidad de Lima cuenta con opciones

Este lunes 17 de noviembre, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú presentaron este de plan de seguridad de cara a la campaña navideña en este punto importante del comercio capitalino.

Durante su intervención, el burgomaestre se pronunció acerca de la presencia de ambulantes. Sobre ello, señaló que es una situación de la cual ya tienen conocimiento y que ante esa eventualidad han planificado "cómo poder actuar rápidamente".

La máxima autoridad edil de Lima subrayó que se está tratando de reubicar el comercio informal y señaló que para ello se ha conversado con las autoridades competentes para llevarlo a cabo.

Bajo esa premisa invocó al Poder Judicial debido a que consideró que "es una situación riesgosa". Además, recordó que la institución tiene la cesión de uso del terreno del ex penal San Jorge y enfatizó que ya se cuenta con opciones en caso no exista una cesión del ex centro penitenciario.

"Queremos utilizarlo para reubicar y formalizar a este grupo de personas que también es un fenómeno social que hay que atender. También tenemos alternativas si es que no se genera una solución con el ex penal San Jorge, son dos o tres terrenos grandes ubicados en los alrededores ", manifestó.

El control de espacios públicos

"Estamos trabajando, el tema de los almacenes también. Estamos generando un marco legal que se pueda probar muy pronto tal vez en la próxima sesión de Consejo para evitar que esa cantidad de almacenes se controle de una forma eficiente y evitar riesgos a futuro", sostuvo.

Además, subrayó que se trabajará arduamente para que tanto los comerciantes así como la población resulten afectados por lo que es necesario "controlar los espacios públicos". "Vamos a ser firmes en restituir (el principio de autoridad) a la brevedad", añadió.

De otro lado, un equipo de Exitosa pudo conocer que se instalarán 19 cámaras en los alrededores del emporio comercial Mesa Redonda. Asimismo, la instalación de las rejas que impide el pase de algunos vehículos que no están autorizados en este lugar.

Desde Mesa Redonda, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que si bien el ex penal San Jorge es una opción para reubicar a ambulantes de Mesa Redonda como parte del plan "Navidad Segura 2025", existen otras alternativas.