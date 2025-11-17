Pedro Castillo ha faltado el respeto durante proceso por 'Golpe de Estado', señala expdte del TC

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, sostuvo que Pedro Castillo ha cometido faltas de respeto en la conducción del proceso judicial por el caso 'Golpe de Estado'.

Falta de respeto

Mesía sostuvo que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y que con respecto al proceso penal de Castillo Terrones, ha quedado probado de que "él habría llamado, lo han dicho los testigos, del teléfono del ministro del Interior al jefe de la Policía" a fin de que detenga a las principales autoridades del los poderes del Estado.

Bajo esa premisa, consideró que ello "de alguna medida constituye un delito de rebelión" porque se levanta en armas contra la República en la medida que él es el jefe supremo de las FF.AA. y la PNP. "Lo hemos visto en la televisión disolviendo el Congreso, tomando el Poder Judicial, lo ha dicho en señal abierta", aseveró.

Además, sostuvo que si el Poder Judicial tiene otra interpretación "lo tendrá que decir en su momento". "El proceso penal tiene que continuar. Lo que hemos visto hasta el día de hoy es una falta de respeto absoluto", puntualizó el expresidente del Tribunal Constitucional.

Bajo esa premisa opinó que si Pedro Castillo cree que su conducta no está tipificada, tendrá hacer valer en forma, pero no de la manera cómo se ha estado conduciendo en el proceso penal.

Principio de derecho a la presunción de inocencia

Adicionalmente, Carlos Mesía sostuvo que hasta que no haya ninguna sentencia al expresidente Pedro Castillo le alcanza el principio de derecho a la presunción de inocencia, razón por la cual explicó que puede postular "en la medida en que todavía no se ha producido ninguna sentencia en su contra".

"Él ha sido destituido del cargo por una inconducta, en ese caso por levantarse contra el orden constitucional. Hay una intención de pisotear la Constitución. la democracia, lo hemos visto todos por eso es que el Congreso lo destituyó del cargo", refirió Carlos Mesía.

De igual manera, sostuvo que lo que faltaría es que el Poder Judicial se pronuncie si es que el accionar de Castillo Terrones ha sido delito o no.

En líneas generales, desde la perspectiva del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, el expresidente Pedro Castillo, ha faltado el respeto en el marco del proceso por 'Golpe de Estado' que recae en su contra.