Hugo de Zela viajará a Washington para presentar ante la OEA propuesta sobre salvoconducto a Betssy Chávez

Inician las acciones
17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/11/2025
En declaraciones para el portal internacional CNN, el Canciller peruano Hugo de Zela informó que para el mes de diciembre viajará a la ciudad de Washington en los Estados Unidos, para presentar ante la OEA la propuesta del Gobierno peruano de definir los límites para el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México.
La cuenta oficial de X del Ministerio de Relaciones Exteriores compartió la entrevista del funcionario con el medio de comunicación, donde precisó que el viaje de realizaría a inicios del siguiente mes.
Noticia en desarrollo