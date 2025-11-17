Hugo de Zela viajará a Washington para presentar ante la OEA propuesta sobre salvoconducto a Betssy Chávez

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para el portal internacional CNN, el Canciller peruano Hugo de Zela informó que para el mes de diciembre viajará a la ciudad de Washington en los Estados Unidos, para presentar ante la OEA la propuesta del Gobierno peruano de definir los límites para el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México.

La cuenta oficial de X del Ministerio de Relaciones Exteriores compartió la entrevista del funcionario con el medio de comunicación, donde precisó que el viaje de realizaría a inicios del siguiente mes.

🚨 En CNN en Español, el canciller Hugo de Zela anunció que viajará a Washington a inicios de diciembre para presentar la propuesta peruana sobre el salvoconducto y solicitar que se atienda con carácter de urgencia. Explicó, además, que la postergación permitirá consultar con... pic.twitter.com/ruCFCmLyvQ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 18, 2025

