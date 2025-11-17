RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Inician las acciones

Hugo de Zela viajará a Washington para presentar ante la OEA propuesta sobre salvoconducto a Betssy Chávez

Titular de Relaciones Exteriores anunció que a inicios de diciembre presentará la propuesta del Ejecutivo sobre el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, asilada en Embajada de México.

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/11/2025

En declaraciones para el portal internacional CNN, el Canciller peruano Hugo de Zela informó que para el mes de diciembre viajará a la ciudad de Washington en los Estados Unidos, para presentar ante la OEA la propuesta del Gobierno peruano de definir los límites para el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México.

La cuenta oficial de X del Ministerio de Relaciones Exteriores compartió la entrevista del funcionario con el medio de comunicación, donde precisó que el viaje de realizaría a inicios del siguiente mes.

Noticia en desarrollo

