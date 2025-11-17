Montúfar tras denuncia por robo de S/500 mil a empresario: "Me someto a cualquier investigación"

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, se pronunció públicamente tras la denuncia presentada por el empresario José Antonio Muchaipiña, quien lo acusa —junto a ocho agentes más— de haber sustraído medio millón de soles en efectivo durante un operativo realizado en su vivienda de Huacho.

La denuncia, ya formalizada ante el Ministerio Público, ha generado una carpeta fiscal abierta y pone en cuestión la actuación de los efectivos policiales involucrados.

En entrevista con Exitosa, Montúfar aseguró que está dispuesto a colaborar con las investigaciones:

"Solamente decirles que me someto a cualquier investigación. Y que sea exhaustiva para poder determinar la forma y circunstancias en cómo se produjeron los hechos".

El coronel además defendió la labor de su división, señalando que su objetivo principal es la lucha contra la criminalidad. Subrayó también que tanto él como la Policía se ven constantemente expuestos a enfrentar diversas situaciones de riesgo, incluidas denuncias o acusaciones por parte de quienes intervienen durante los operativos.

"Nosotros tenemos como objetivo firme la lucha frontal contra la criminalidad. Ese es nuestro primer objetivo y lo haremos de manera sostenible. Y si tenemos que enfrentar riesgos, como denuncias, estamos llanos a enfrentarlo".

Consultado sobre si considera que hay motivaciones ocultas detrás de la acusación, Montúfar evitó especular:

"Quisiera ser muy respetuoso a los medios de prensa y decirles que me someto a cualquier investigación y que la investigación sostenible se las dé a conocer los órganos que correspondan. Pero mientras tanto, mi trabajo es darles la información del trabajo que tenemos. Eso es todo".

El caso: medio millón desaparecido

El empresario Muchaipiña sostiene que el dinero estaba oculto en una bolsa negra dentro de un cajón de zapatera en el segundo piso de su vivienda. También denunció que los agentes se llevaron una cámara de seguridad, presuntamente sin presencia fiscal, lo que podría comprometer la legalidad del operativo.

Montúfar ha reconocido haber dirigido el operativo, pero se ha reservado comentarios sobre la desaparición del dinero. La investigación continúa en manos del Ministerio Público.