RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Panorama preocupante

"Tenemos miedo": Casi el 100% de transportistas son extorsionados en Lima y Callao, afirma vocero

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, manifestó que casi la totalidad de transportistas de Lima y Callao son víctimas de extorsión.

Casi el 100% de transportistas son extorsionados en Lima y Callao
Casi el 100% de transportistas son extorsionados en Lima y Callao (Foto: Composición Exitosa)

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/11/2025

Síguenos en Google News Google News

En entrevista con Exitosa, el pdte. de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, sostuvo que casi el 100% de los trabajadores del sector son víctimas de extorsión en Lima y Callao. "Tenemos miedo", comentó. 

Un preocupante panorama

En el marco del estado de emergencia, aún los transportistas continúan siendo víctimas principales de atentados extorsivos que en la mayoría de las veces cobran la vida de choferes o cobradores por lo que parece no menguar esta problemática.

Al respecto, Héctor Vargas manifestó que las cifras de víctimas mortales por accidentes automovilísticos que maneja el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) sí es igual a la información que él también tiene. 

Además, señaló que respecto a la extorsión, "al miedo mismo", el impacto es mucho mayor de lo que se percibe. Hasta tal punto de opinar que casi el total de trabajadores del sector transporte son blanco de este acto delictivo.

"Casi el 100 % de los transportistas. Tenemos miedo, estamos siendo extorsionados, como se ha dicho no solamente por una banda sino por dos o tres bandas. Se está trabjando casi para ellos. No se está tomando en cuenta los aspectos que dependen de esta actividad. Hoy de alguna manera, lo estamos manejando", manifestó.

Montúfar tras denuncia por robo de S/500 mil a empresario: "Me someto a cualquier investigación"
Lee también

Montúfar tras denuncia por robo de S/500 mil a empresario: "Me someto a cualquier investigación"

En tal sentido, aseguró que pese a ello, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano avizoró que, los impactos de todo lo que están viviendo los trabajadores del sector transporte, "se van a notar de aquí a unos dos o tres años. "Va a ser lo mismo que  ha sido en la pandemia", refirió.

 

Noticia en desarrollo...

¡Atención! Senamhi advierte lluvias de hasta fuerte intensidad en 17 regiones para las próximas 24 horas
Lee también

¡Atención! Senamhi advierte lluvias de hasta fuerte intensidad en 17 regiones para las próximas 24 horas

Temas relacionados Callao Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano Estado de Emergencia extorsión Héctor Vargas Lima transportistas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA