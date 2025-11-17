"Tenemos miedo": Casi el 100% de transportistas son extorsionados en Lima y Callao, afirma vocero

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el pdte. de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, sostuvo que casi el 100% de los trabajadores del sector son víctimas de extorsión en Lima y Callao. "Tenemos miedo", comentó.

Un preocupante panorama

En el marco del estado de emergencia, aún los transportistas continúan siendo víctimas principales de atentados extorsivos que en la mayoría de las veces cobran la vida de choferes o cobradores por lo que parece no menguar esta problemática.

Al respecto, Héctor Vargas manifestó que las cifras de víctimas mortales por accidentes automovilísticos que maneja el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) sí es igual a la información que él también tiene.

Además, señaló que respecto a la extorsión, "al miedo mismo", el impacto es mucho mayor de lo que se percibe. Hasta tal punto de opinar que casi el total de trabajadores del sector transporte son blanco de este acto delictivo.

"Casi el 100 % de los transportistas. Tenemos miedo, estamos siendo extorsionados, como se ha dicho no solamente por una banda sino por dos o tres bandas. Se está trabjando casi para ellos. No se está tomando en cuenta los aspectos que dependen de esta actividad. Hoy de alguna manera, lo estamos manejando", manifestó.

En tal sentido, aseguró que pese a ello, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano avizoró que, los impactos de todo lo que están viviendo los trabajadores del sector transporte, "se van a notar de aquí a unos dos o tres años. "Va a ser lo mismo que ha sido en la pandemia", refirió.

Noticia en desarrollo...