Delia Espinoza debe EVALUAR acciones para retornar como fiscal de la Nación, según expresidente del TC

17/11/2025

En entrevista con Exitosa, el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, sostuvo que Delia Espinoza tendrá que evaluar las acciones a tomar para que se garantice su retorno al cargo de fiscal de la Nación. Esto tras la negativa de la Junta Nacional de Justicia de reponerla en el cargo.

Fiscal interino no es parte del proceso

Pese a que existe una resolución del Poder Judicial que ordena a la JNJ a reponer a la magistrada, esto n se ha ejecutado y Tomás Gálvez se ha mantenido como fiscal interino. Ante ello, Espinoza Valenzuela debe decidir cómo actuar en adelante, advierte el extitular del TC.

"Desde el punto de vista procesal, el señor Tomás Aladino Gálvez que no es parte de un proceso, no tiene que darse por enterado, porque lo único que él sabe es lo mismo que nosotros por las noticias. La fiscal de la Nación tendrá que evaluar con sus abogados cuál es la medida que tenga que tomar", sostuvo Mesía.

Aunque el fallo judicial pudo hacerle creer a la fiscal suspendida de que podría recuperar su puesto en el tiempo de plazo que se le otorgó a la JNJ, la falta de precisión ha impedido que ocurra. En el escenario actual, es la propia junta la que ha tomado una posición de negarse a cumplir con el mandato.

"Los procesos tienen una forma de ser notificados, los actos procesales que emiten los jueves y esa es una notificación formal que el juez tiene que hacer llegar. Tenemos entendido que ya le ha dado un plazo para que cumpla con reponer a Delia Espinoza. Pero la JNJ no ha acatado, en consecuencia, Tomás Gálvez no quiere darse por enterado", manifestó.

JNJ debe acatar fallo

Carlos Mesía, sostuvo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debería acatar y restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Ello, para que se acabe la crisis institucional en el Ministerio Público.

"Lo correcto sería que la JNJ acate la resolución del juez Torres Tasso y proceda a ejecutar la sentencia en los términos en que la ha emitido. Hay un silencio por parte de la JNJ que no está bien, la ciudadanía necesita saber cuál es su posición y qué es lo que está pensando hacer", indicó.

