Trabajador de Reniec es detenido por presuntos cobros de trámites fantasma: "Se aprovechaba de su cargo"

Un trabajador de Reniec fue detenido en Tarma tras ser acusado de realizar presuntos cobros de trámites fantasma que nunca se llegaban a concretar.

La intervención, coordinada entre la Policía y la oficina anticorrupción de la institución, reveló indicios que apuntarían a una serie de cobros indebidos que afectaron a varios ciudadanos.

Trabajador de Reniec es detenido

La tarde del lunes 17 de noviembre, un operativo silencioso sorprendió a los trabajadores y usuarios de la oficina de Reniec en Tarma.

A las 17:23 p. m., agentes del Departamento de Delitos de Corrupción de Huancayo ingresaron a la sede ubicada en el Jr. Arequipa Nº 939 para detener a Luis Fernando Jiménez Núñez, de 44 años, quien laboraba en esta agencia.

Según fuentes fiscales, la operación fue el resultado de una investigación reservada que se venía trabajando entre la Oficina de Integridad contra la Corrupción de Reniec Lima y el equipo especial de la Policía en Huancayo.

El objetivo era confirmar si en la agencia se estaban realizando cobros indebidos por trámites inexistentes.

Perjuicio superaría los S/ 100 mil

Durante el registro en su puesto de trabajo, los agentes hallaron S/ 320 en efectivo, un celular, boletos de trámites de DNI electrónico, documentos de varios ciudadanos y apuntes con numeraciones que habrían servido para registrar procesos que nunca se completaban.

Según la fiscalía, el perjuicio económico llegaría a S/ 100 mil, producto de cobros por procedimientos que no se realizaban o que eran gestionados de forma irregular.

El trabajador es investigado por presuntos delitos de concusión, peculado, cobro indebido y otros que aún están en evaluación.

De acuerdo con las primeras indagaciones, habría estado cobrando dinero a ciudadanos por trámites fantasma o usando recibos de pago de otras personas para iniciar gestiones de DNI sin que los afectados lo supieran.

El caso quedó a cargo de la Dra. Enan Taipe Quispe, Segunda Fiscal Especializada en Corrupción de Funcionarios de Junín.

Ella calificó los hechos como presunto delito contra la administración pública en varias modalidades y dispuso que Jiménez Núñez fuera trasladado desde Tarma hacia Huancayo para continuar con las diligencias.

La policía informó que la intervención se realizó con total reserva para evitar que el implicado fuera alertado y así asegurar todas las evidencias posibles.

Reniec advierte sobre pagos falsos

A través de un comunicado oficial, Reniec confirmó la intervención y explicó cómo operaba el trabajador:

"Se detectó a un servidor que aprovechaba su cargo para utilizar de manera irregular recibos de pago de otros ciudadanos con el fin de realizar trámites de DNI, beneficiándose indebidamente del importe de las tasas pagadas por las personas afectadas".

La institución señaló que la acción formó parte de su estrategia contra la corrupción, coordinada con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Además, recordó a los ciudadanos que los pagos por trámites solo deben realizarse mediante canales autorizados, nunca directamente en las agencias.

El trabajador de Reniec detenido por presuntos cobros de trámites fantasma permanece bajo investigación mientras las autoridades recopilan todas las evidencias encontradas en la sede de Tarma.