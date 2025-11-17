¿Desde qué fecha pagarán la gratificación? Conoce las fechas estimadas para el pago en diciembre

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada por las fiestas de fin de año, los trabajadores formales cuentan con el derecho a recibir la gratificación por Navidad. Conoce en la siguiente nota desde cuándo podrías esperar recibir este beneficio en el mes de diciembre,

¿Quiénes tienen derecho a recibir la gratificación?

La gratificación es un derecho de los trabajadores de la actividad privada que son entregadas en los meses de julio y diciembre según lo establece la Ley 27735 con motivo de Fiestas Patrias y Navidad.

Esta es una compensación obligatoria que se brinda a los trabajadores por los servicios prestados. De esta manera, se percibe una remuneración adicional al sueldo habitual.

Para tener el derecho a este beneficio el trabajador debe haber laborado 1 semestre completo, es decir, del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre.

De acuerdo a la normativa, el plazo para pagarla está establecido para la quincena de julio, en el primer semestre, y 15 de diciembre, para el segundo. Esa es la fecha límite para el abono en las cuentas de los empleados. Sin embargo, el pago puede ser realizado desde el 1 de diciembre. De esta manera, puedes esperar el pago desde esta fecha.

Este beneficio llega luego de haber recibido la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) en el mes de noviembre, que de la misma manera que la 'grati' es entregada solo dos veces al año.