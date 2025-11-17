Fan cuenta la verdadera razón por la que Susy Díaz no estuvo junto a Shakira en 'Camina con la Loba'

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una fan de Shakira que estuvo en la esperada Camina con la Loba contó, sin pelos en la lengua, por qué Susy Díaz no llegó a caminar al costado de la cantante colombiana durante su primer concierto en Lima.

¿Por qué Susy Díaz no estuvo junto a Shakira?

La historia comenzó el 15 de noviembre, cuando los 100 fans seleccionados para la Camina con la Loba llegaron al Estadio Nacional cerca de las 2:30 p. m. Todos estaban emocionadísimos: horas de cola, nervios y gritos.

La seguidora que ahora se volvió viral en redes sociales asegura que estaba ahí como "fan número uno" de la cantante barranquillera y que nada la preparó para lo que pasaría después.

Tras más de seis largas horas de espera, el grupo elegido fue llevado al backstage para finalmente ubicarse en la zona donde caminarían junto a Shakira.

Según relata la fan, había un protocolo estricto y muy bien explicado, pero todo cambió en cuestión de segundos cuando la artista colombiana llegó al área. "Ni siquiera subió la gradita y la Susy fue y se le tiró encima", contó la joven.

Aunque Shakira reaccionó con total naturalidad y hasta la abrazó —como toda una profesional—, lo que vino después fue inmediato: un movimiento brusco del equipo de seguridad.

Fans afectados por incidente de Susy Díaz

Lo que debía ser un momento soñado se volvió complicado. La seguidora reveló que Susy Díaz originalmente iba a caminar al costado de Shakira, pero que el incidente cambió todos los planes al instante.

"La Susy iba a caminar al lado de Shakira, pero por la burrada que hizo, no caminó a su lado. Es más, casi ni camina", denunció.

Y ahí no quedó la cosa. La joven afirmó que no solo afectó a la recordada excongresista, sino también al resto de fans:

"La Susy nos ca** a todos", dijo sin pelos en la lengua.

El equipo de seguridad, al ver la reacción impulsiva, endureció las medidas. Los fans que esperaban un saludo cercano, un vistazo, un mini-momento con Shakira, terminaron lejos de ella.

"Me dio mucha lástima (...) la he visto por atrás y nada más", lamentó la seguidora al finalizar su video.

La fan detalló cómo se desarrolló la caminata y qué ocurrió con Susy Díaz durante el evento. Su testimonio explica la situación que impidió que la excongresista caminara al lado de Shakira en Camina con la Loba.