Adolf Hitler: Su ADN revela que tenía síndrome poco común y aspectos desconocidos de su cuerpo

18/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un análisis reciente del ADN de Adolf Hitler sacó a la luz cosas que casi nadie sabía de su salud y su cuerpo, como que tenía el síndrome de Kallmann y un testículo no descendido. Los expertos aclaran que esto no explica sus actos ni lo hace menos culpable, pero sí muestra detalles curiosos de su vida.

Problemas de salud y su anatomía

El documental británico Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator dice que Adolf Hitler tenía el síndrome de Kallmann. Esta condición afecta la pubertad y puede causar problemas en los órganos sexuales.

Los científicos usaron una muestra de sangre del sofá donde se quitó la vida en 1945. Según los resultados, esto complicó su vida sexual y, en algunos casos, puede relacionarse con micropene.

También apareció un examen médico de 1923 que confirma que tenía un testículo no descendido. Esto coincide con viejas historias de la Primera Guerra Mundial donde se burlaban de su cuerpo, lo que hace que esos rumores tengan algo de verdad.

Genes y trastornos de Hitler

El estudio también muestra que Adolf Hitler no tenía ascendencia judía, pero sí tenía genes ligados al autismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Los expertos aclaran que esto no significa que se le pueda diagnosticar, porque la genética no lo explica todo: "El comportamiento nunca es 100% genético", dice el psicólogo Simon Baron-Cohen.

Historiadores como Alex J. Kay creen que esto podría explicar por qué Hitler estaba tan obsesionado con la política y no tenía vida familiar como otros líderes nazis.

Turi King, la genetista a cargo del estudio (famosa por identificar los restos del rey Ricardo III), dijo que dudó mucho antes de participar: "Queríamos hacerlo con mucho cuidado y rigor. Si no lo hacíamos nosotros, alguien lo haría sin el mismo cuidado".

King incluso agregó algo fuerte sobre Hitler: "Si él hubiera visto sus propios resultados genéticos, casi seguro que se habría enviado a sí mismo a las cámaras de gas".

Genética no explica crueldad

Los científicos aclaran que tener estas condiciones no explica la violencia ni la crueldad de Hitler. Alex Tsompanidis dice que la biología pudo influir en cómo pensaba, pero no determina sus actos.

Baron-Cohen remarca: "Decir que estas condiciones lo hicieron cruel es peligroso. La conducta humana depende de muchas cosas, no solo de la genética".

Gracias a este estudio del ADN, ahora se conocen aspectos de la salud y el cuerpo de Adolf Hitler que antes eran desconocidos. Aunque los expertos aclaran que no explica su comportamiento, sí aporta datos inéditos sobre su vida personal.