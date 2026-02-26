Detención de Adrián Villar no fue en flagrancia debido a que no fue identificado de inmediato, indica inspector de la PNP

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el inspector general de la PNP, Augusto Ríos Tiravanti, señaló que Adrián Villar no pudo ser detenido en flagrancia debido a que se supo su identidad recién dos días después del accidente. Agregó que la información que brindó Marisel Linares también estaba fuera del tiempo establecido.

No fue detenido en flagrancia por desconocer su identidad

La muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa bajo investigación policial y fiscal. El inspector general de la PNP precisó que se conoció la identidad Adrián Villar dos días después, cuando ya había finalizado el plazo de flagrancia delictiva.

"Recién se tiene información preliminar el día 19 de febrero, el día en que la periodista Marisel Linares saca su tweet y hace referencia al hecho. Ahí, el policía juicioso ingresa a Sunarp y verifica si Marisel Linares tiene vehículos y que vehículos son", precisa.

El inspector indica que la autoridad policial refiere que se conoció la identidad del joven solo con la publicación en redes sociales por parte de la periodista Marisel Linares. Sin embargo, no precisa que agentes policiales fueron hacia el domicilio de Villar.

El inspector hace énfasis al resaltar que el tweet fue publicado luego del tiempo designado para la flagrancia. Indica que el hecho ocurrió el 17 de febrero a las 11:36 p.m. y la flagrancia acabó 24 horas después.

