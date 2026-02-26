RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Identidad se conoció después

Detención de Adrián Villar no fue en flagrancia debido a que no fue identificado de inmediato, indica inspector de la PNP

El inspector general de la PNP, Augusto Ríos Tiravanti, precisó que la detención de Adrián Villar no fue en flagrancia debido a que se conoció su identidad dos días después con la publicación de Marisel Linares.

No fue detenido en flagrancia porque su identidad se conoció después
No fue detenido en flagrancia porque su identidad se conoció después (Composición Exitosa)

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/02/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el inspector general de la PNP, Augusto Ríos Tiravanti, señaló que Adrián Villar no pudo ser detenido en flagrancia debido a que se supo su identidad recién dos días después del accidente. Agregó que la información que brindó Marisel Linares también estaba fuera del tiempo establecido.

No fue detenido en flagrancia por desconocer su identidad

La muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa bajo investigación policial y fiscal. El inspector general de la PNP precisó que se conoció la identidad Adrián Villar dos días después, cuando ya había finalizado el plazo de flagrancia delictiva.

"Recién se tiene información preliminar el día 19 de febrero, el día en que la periodista Marisel Linares saca su tweet y hace referencia al hecho. Ahí, el policía juicioso ingresa a Sunarp y verifica si Marisel Linares tiene vehículos y que vehículos son", precisa.

El inspector indica que la autoridad policial refiere que se conoció la identidad del joven solo con la publicación en redes sociales por parte de la periodista Marisel Linares. Sin embargo, no precisa que agentes policiales fueron hacia el domicilio de Villar.

El inspector hace énfasis al resaltar que el tweet fue publicado luego del tiempo designado para la flagrancia. Indica que el hecho ocurrió el 17 de febrero a las 11:36 p.m. y la flagrancia acabó 24 horas después.

Fuerte SISMO sentido HOY, 26 de febrero: Conoce la MAGNITUD y EPICENTRO aquí
Lee también

Fuerte SISMO sentido HOY, 26 de febrero: Conoce la MAGNITUD y EPICENTRO aquí

 

Noticia en desarrollo...

Sin agua potable en Arequipa: Vecinos de Alto Selva Alegre denuncian falta de servicio desde hace seis días
Lee también

Sin agua potable en Arequipa: Vecinos de Alto Selva Alegre denuncian falta de servicio desde hace seis días

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA