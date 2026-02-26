¡Es Oficial!: Gobierno confirma postergación del inicio del año escolar en esta región ante fenómenos naturales

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La incertidumbre terminó. Las autoridades confirmaron la postergación del Año Escolar 2026 en una región del país que viene siendo afectada por fuertes lluvias y otros eventos climáticos extremos. La medida, que ya fue comunicada a las instituciones educativas públicas y privadas, busca evitar riesgos ante posibles deslizamientos, inundaciones y daños en colegios.

La decisión fue tomada luego de un monitoreo constante de la situación climática y del estado de la infraestructura educativa. Según información oficial del Ministerio de Educación del Perú, la prioridad es garantizar conficiones seguras antes de permitir el retorno de miles de estudiantes a las aulas.

Aunque el calendario escolar nacional establece el inicio de clases en marzo, en esta zona específica el cronograma deberá ajustarse. Las autoridades precisaron que la reprogramación no afectará el cumplimiento de las horas lectivas obligatorias, ya que se implementará un plan de recuperación académica.

Daños por lluvias y alerta climática

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas encendieron las alertas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la continuidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad, lo que incrementa el riesgo de huaicos y desbordes de ríos.

En varios distritos se reportaron vías bloqueadas, filtraciones en locales escolares y afectación de servicios básicos. Esta situación obligó a las autoridades regionales a evaluar colegio por colegio antes de tomar una decisión definitiva.

Padres de familia expresaron su preocupación por el estado de algunos planteles, especialmente aquellos ubicados en zonas rurales o cercanas a quebradas. En muchos casos, el acceso se volvió peligroso debido al deterioro de carreteras.

Arequipa difundió un comunicado, postergando las clases 2026.

Autoridades coordinan nuevo cronograma

El Gobierno Regional de Arequipa confirmó que la medida responde a un análisis técnico y que no se descarta ampliar la suspensión si las condiciones climáticas empeoran. Asimismo, se informó que equipos de Defensa Civil continúan inspeccionando infraestructuras educativas.

Aunque en un inicio circularon rumores en redes sociales, ahora la postergación es oficial y cuenta con respaldo institucional. Las autoridades recalcaron que no se trata de una cancelación del año escolar, sino de una reprogramación preventiva.

Especialistas en gestión de riesgos señalaron que este tipo de decisiones buscan evitar tragedias y actuar con anticipación. Recordaron que en años anteriores las lluvias también generaron daños considerables en colegios del sur del país.

Mientras tanto, directores y docentes vienen coordinando alternativas como clases virtuales temporales o actividades remotas en caso sea necesario. Todo dependerá de la evolución del clima en los próximos días.

La nueva fecha de inicio será anunciada en breve a través de los canales oficiales. Por ahora, miles de familias deberán reorganizar sus planes ante un inicio de clases que no será como se esperaba.