¡Está confinado! Bomberos apagan el incendio de grandes proporciones en almacén de La Victoria

Un incendio de grandes proporciones registrado esta mañana en un almacén del cruce de los jirones Abtao y García Naranjo, en el distrito de La Victoria, dejó como saldo dos bomberos heridos y otro afectado por golpe de calor durante las labores de extinción.

El siniestro se produjo a solo una cuadra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (EsSalud), generando preocupación por la cercanía al nosocomio y la intensa humareda que emanaba del fuego.

Los bomberos lograron confinar el siniestro que fue declarado minutos antes de las 7:00 a.m. en la Victoria. Cerca de 11 unidades se encuentran realizando las últimas labores de emergencia para ingresar al previo.

"Está confinado, eso quiere decir que ya no se va a propagar", expresó uno de los bomberos.

Bomberos heridos:

Según el vicecomandante general de Bomberos, Germán Medina, uno de los agentes de 63 años sufrió una lesión en la pierna cuando intentó esquivar una densa columna de humo desde una escalera telescópica, quedando atrapado en la estructura.

Otro bombero resultó con quemaduras, mientras que un tercero fue afectado por un golpe de calor producto del intenso calor generado por el incendio. Todos recibieron atención médica especializada y, según las autoridades, sus vidas no corren peligro. Además de los bomberos, dos mujeres resultaron afectadas por inhalación de humo y fueron atendidas en el lugar por equipos de emergencia.

Evacuaciones y atención inmediata

Dada la cercanía al Hospital Almenara, EsSalud activó protocolos de seguridad, incluyendo la evacuación de pacientes en áreas más expuestas al humo, la disposición de ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) y la instalación de un puesto de atención médica en la zona segura

Cinco pacientes pediátricos fueron evacuados hacia áreas libres de humo dentro del hospital, mientras otros nueve pacientes no críticos fueron trasladados al Hospital San Isidro Labrador. Además, se habilitaron 20 camas en el CERPS La Victoria y 10 camas en el Hospital Geriátrico IIE San Isidro Labrador, como medida preventiva.

EsSalud reprogramará consultas:

El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció la suspensión de consultas externas, atenciones ambulatorias y cirugías programadas en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito de La Victoria, debido al incendio de gran magnitud registrado en un almacén cercano. La medida buscó proteger a pacientes y personal médico de la inhalación de humo tóxico. Solo se mantienen las cirugías de emergencia.

Con el incendio ya confinado y bajo control, las autoridades continúan con las labores de enfriamiento y evaluación de daños en la zona afectada de La Victoria, mientras se mantiene el monitoreo preventivo en el entorno del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.