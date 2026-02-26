Sin agua potable en Arequipa: Vecinos de Alto Selva Alegre denuncian falta de servicio desde hace seis días

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las fuertes precipitaciones pluviales generan daños colaterales en diversas regiones del país. Tal es el caso que enfrentan los vecinos de Alto Selva Alegre en Arequipa quienes no cuentan con el servicio de agua potable desde hace seis días ante la llegada del Niño Costero.

Vecinos sin agua potable en Arequipa

La llegada del Niño Costero impacta, año tras año, diversas regiones del Perú. Por ello, ya sea por falta de gestión regional o de recursos deficientes o mal planificados; los servicios básicos como el agua potable no están llegando hacia los ciudadanos.

Tal es el caso de los habitantes del distrito de Alto Selva Alegre los cuales denuncian que desde hace seis días no cuentan con el servicio debido a algunas estructuras de la empresa prestadora del servicio ha sufrido daños.

Esta mañana, tras largos días de espera, una camión cisterna llegó hacia la zona más alta del distrito con el fin de proporcionar de agua potable ante los pobladores.

Desde tempranas horas de la mañana, vecinos de la jurisdicción formaron colas con el fin de llenar baldes y otros contenedores para recibir el agua potable.

Uno de los habitantes refirió que no contaba con el servicio desde hace dos semanas, según declaró para Canal N. "Hemos estado sobreviviendo con lo que teníamos", precisó.

La situación se repite en otros distritos como Selva Alegre, Cerro Colorado, Cayma, entre otras. De acuerdo al reporte, el servicio retorna por horas, mas no es suficiente para cumplir con las demandas de los ciudadanos.

#EnVivo



Vecinos del distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa denuncian que desde hace 6 días no cuentan con agua potable



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/VSviqgzujN — Canal N (@canalN_) February 26, 2026

Gobierno amplía estado de emergencia en 707 distritos

El Gobierno amplió el estado de emergencia en 15 regiones y un total de 707 distritos del país ante las intensas precipitaciones. La extensión fue anunciada por la premier Denisse Miralles desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Estos son los 15 departamentos en emergencia:

Amazonas

Áncash

Arequipa

Cajamarca

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Madre de Dios

Moquegua

Piura

Puno

San Martín

La premier Miralles informó que los ministerios de Defensa, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, bajo de la guía de la PCM viene atendiendo la emergencia junto con los gobernadores y alcaldes de los distritos más afectados del país.

Las intensas lluvias presentadas en diversas regiones han causado que ciudadanos enfrenten diversas consecuencias como la falta de servicios básicos. Así, los vecinos de Alto Selva Alegre denuncian no contar con agua potable desde hace varios días.