Actualidad
Alerta por ciberdelitos en aplicaciones móviles

¡Urgente! Descargó app desde Play Store y delincuentes le roban miles de soles tras acceder a su teléfono

La víctima, un joven peruano, denunció que instaló la aplicación tras una llamada fraudulenta a pedido de una supuesta operadora móvil. El software instalado permitió a los delincuentes controlar el dispositivo.

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/02/2026

Un ciudadano peruano denunció haber sido víctima de un sofisticado ciberdelito luego de descargar una aplicación desde la tienda oficial Play Store, lo que permitió a delincuentes acceder a su información personal y sustraerle aproximadamente 9.000 soles desde su propio celular.

Recibió llamada de la operadora

De acuerdo con la denuncia de la víctima, Christopher Zárate, el fraude ocurrió el pasado 10 de febrero, el hecho se inició cuando recibió una llamada telefónica de supuestos representantes de su operadora móvil, quienes le ofrecieron mejoras en su plan postpago. 

Durante la conversación, Zárate comentó que el servicio a veces se volvía lento, por lo que la mujer le pidió descargar una aplicación que supuestamente mejoraría la conexión con tecnología 5G, sin que el usuario sospechara que se trataba de un engaño.

"Tenían todos mis datos. Sabía mi nombre, sabía mi plan de teléfono", relató el joven.

El joven buscó el aplicativo, que incluso tenía el logo de la empresa móvil en Google Play Store y lo instaló confiando en que era seguro. Tras finalizar la llamada, notó que la aplicación de su cuenta financiera había desaparecido de su celular y decidió reinstalarla. 

Lee también

Los delincuentes habrían obtenido acceso remoto al dispositivo, lo que les permitió manipular información y ejecutar movimientos financieros sin conocimiento del propietario.

La víctima señaló que, en cuestión de tiempo, se realizaron diversas transacciones que derivaron en la pérdida total del dinero, evidenciando un modus operandi organizado y planificado.

Lee también

"De la nada se apaga y me sale un logo de Android e indica que no se prenda hasta que complete la actualización. Pasaron 10 minutos, se prende y me llega la notificación de la transferencia a una empresa", agregó.

Ante la situación, el caso fue denunciado ante la División de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional, instancia que inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y determinar el alcance del delito. Las autoridades investigan la posible existencia de una red dedicada a este tipo de estafas.

Ciberseguridad:

Expertos recomiendan a la población mantener cautela frente a llamadas no solicitadas que soliciten instalar aplicaciones, compartir códigos o brindar información personal.

Lee también

Asimismo, aconsejan verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones con entidades oficiales y evitar descargar programas a partir de enlaces enviados por terceros, incluso si provienen aparentemente de plataformas confiables.

Este caso pone en evidencia el crecimiento de los ciberdelitos asociados a dispositivos móviles y la necesidad de reforzar la educación digital de los usuarios, en un contexto donde el uso de aplicaciones para operaciones cotidianas (incluyendo gestiones bancarias) se ha vuelto cada vez más frecuente.

