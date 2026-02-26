Padres de familia alertan sobre retrasos en la obra del colegio Guillermo Auza Arce

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El padre de familia y expresidente de APAFA del colegio Guillermo Auza Arce, César Salazar Poma, advirtió que la entrega completa del plantel anunciada por el gobernador Luis Torres Robledo para el próximo 16 de junio, podría no cumplirse.

"Viéndolo desde la última reunión, hemos hecho un recorrido interno de la obra. Se ve bien difícil de que esta obra salga para la fecha anunciada, porque hay mucho que avanzar en el nivel secundario. Realmente es un sesenta, sesenta y cinco por ciento del avance", afirmó Salazar.

El dirigente resaltó que los padres han seguido de cerca el avance de los trabajos y que participan en reuniones mensuales con funcionarios del gobierno regional. "Mi persona todavía como padre de familia participa de las reuniones mensuales. La última reunión ha sido el diecisiete de este mes, y se dieron a conocer algunas falencias de esta obra que no avanza como debe ser", añadió.

Burocracia y retrasos logísticos

Según Salazar, los principales obstáculos para la entrega del colegio son la burocracia y los retrasos en las contrataciones. "Las dificultades están en parte de ellos por la burocracia que existe dentro de la gobernación; no pueden llevar a cabo las compras de forma apresurada para que esta obra avance como debiera", explicó.

Entre los elementos pendientes, mencionó la instalación del sistema inalámbrico, ascensores y un grupo electrónico que requieren tiempo de adquisición y montaje. "Esto no se consigue así de la noche a la mañana, vienen de afuera y se toma bastante tiempo", señaló.

Denuncia por presuntas irregularidades

Recordó que los padres presentaron una denuncia penal por posibles irregularidades en el expediente de la obra, cuyo presupuesto inicial de S/ 33 millones pasó a S/ 45 millones.

"Durante mi gestión, solicitamos apoyo del congresista Isaac Mita y se revisó el expediente. Encontraron anomalías y se nos indicó hacer una denuncia penal. Ya nos hemos presentado con la notificación y realizamos la primera declaración", detalló Salazar.

El dirigente aclaró que cualquier irregularidad detectada debe ser sancionada. "Si hay algo que ha sido en perjuicio del Estado, las personas responsables deben pagar, como debe ser", agregó.

Preparativos para el inicio escolar

Mientras tanto, la institución continuará usando aulas prefabricadas para el reinicio del año escolar. Salazar confirmó que se realizarán reparaciones menores, como mantenimiento de servicios sanitarios y revisión del sistema eléctrico, pero no se hará una intervención integral.

"Se va a llevar a cabo el inicio del año escolar. Hay un dinero destinado a la reparación de los servicios sanitarios y revisión del sistema eléctrico, pero no para un mantenimiento general", explicó.