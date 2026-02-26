Prueba extrema: Trabajador se lanza de un edificio para probar su red de seguridad

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un video viral proveniente de Brasil ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales: un trabajador se arrojó desde el piso 18 de un edificio para demostrar la eficacia de una red de seguridad instalada en la fachada.

En las imágenes, grabadas desde el celular por una persona que lo acompañaba en el lugar, se observa cómo el empleado cruza el barandal del balcón y se coloca en el lado exterior. Sin arnés visible, pisa directamente la red instalada varios metros sobre el vacío. La malla se hunde por el peso, pero logra resistir, mostrando su capacidad de absorción de impacto.

La demostración

El trabajador incluso se mueve sobre la red para evidenciar su firmeza y capacidad de carga. La maniobra, aunque extrema, forma parte de los procesos de certificación y verificación en obras de gran altura en Brasil, donde este tipo de redes son comunes para prevenir accidentes laborales.

Especialistas en construcción explicaron que el comportamiento físico de la malla corresponde a su diseño elástico, pensado para amortiguar caídas y evitar tragedias en trabajos de altura.

🔴 🇧🇷 Brasil | Demostración Extrema.



Un empleado de una empresa de seguridad laboral probó la resistencia de una red de seguridad instalada en un balcón... saltando desde el piso 18. pic.twitter.com/3qFo4hnNGP — News Day Mundo (@NewsDayMundo) February 26, 2026

El video ganó reacciones rápidamente, donde usuarios temían lo peor, generando opiniones divididas: algunos usuarios consideraron que la demostración fue innecesariamente riesgosa, mientras otros destacaron la tenacidad y nervios de acero del trabajador, quien evidenció la importancia de contar con equipos certificados en la industria de la construcción.

Más allá del impacto visual, el episodio puso sobre la mesa la relevancia de las medidas de seguridad laboral, recordando que las caídas siguen siendo uno de los principales factores de accidentes en el sector inmobiliario a nivel mundial.

La escena, que combina vértigo y suspenso, se convirtió en un recurso inesperado para sensibilizar sobre la seguridad en obras. Aunque el trabajador salió ileso y la red cumplió su función, el hecho refleja la tensión entre la necesidad de pruebas contundentes y el riesgo de exponer a personas en demostraciones extremas.

El salto terminó siendo una prueba exitosa que demostró la resistencia de la red de seguridad, pero también puso en discusión los límites de las demostraciones laborales. El episodio viraliza un mensaje claro: la seguridad en la construcción no es un lujo, sino una necesidad vital, y contar con equipos certificados puede marcar la diferencia entre un accidente y una vida salvada.