Cierran temporalmente estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima: Una persona ingresó a la vía férrea

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima informó del cierre temporal de tres estaciones debido al ingreso de una persona a las vías férreas. Conoce aquellas que si funcionan.

Estaciones cerradas

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Línea 1 del Metro de Lima informó del "ingreso indebido de una persona a la vía férrea" por lo que se dispuso el cierre temporal de tres estaciones: Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro. Según detallaron, durante el periodo de cierre, las operaciones continuará desde la estación Villa El Salvador hasta Gamarra y desde la estación Bayóvar hasta Caja de Agua.

Según se observaron en algunos videos, el personal de la estación Miguel Grau trasladaba una camilla para rescatar a la persona, mientras que otros trabajadores hacían que los pasajeros de los trenes bajen para ponerse a buen recaudo.

Problema frecuente

En febrero del 2025, un hecho similar se registró en la estación San Borja, en un suceso que ocasionó el cierre temporal de operaciones debido a que un hombre ingresó los rieles y lamentablemente perdió la vida.

Lo sucedido ocurrió al rededor de las 11 de la mañana, ocasionando la suspensión del servicio y dejó a numerosos pasajeros varados por más de 20 minutos. Al lugar llegar ambulancias y autoridades para atender la emergencia, además, informaron el inicio de una investigación.

En aquel entonces, la Línea 1 del Metro de Lima emitió un comunicado oficial en el que informó sobre el cierre temporal de las estaciones Cabitos, Angamos y San Borja Sur, así como la suspensión del servicio entre las estaciones La Cultura y Ayacucho.

El 17 de febrero del 2020 una joven perdió la vida cuando ingresó a los rieles del tren en la estación Angamos, ubicada en San Borja. Todo sucedió a las 8:40 de la mañana de este jueves 27 de febrero. Al lugar llegó el personal del Cuerpo General de Bomberos, una ambulancia del SAMU y peritos de criminalística.

Por ello, la Línea 1 del Metro de Lima cerró cuatro estaciones: Villa El Salvador, Ayacucho, La Cultura y Bayóvar, causando preocupación entre los usuarios y molestia por parte de algunos al verse afectados.

En esta oportunidad, la Línea 1 del Metro de Lima, informó del cierre de tres estaciones luego de que una persona ingresara a la vía férrea en la estación Grau.