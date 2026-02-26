RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
No paran

Fuerte SISMO sentido HOY, 26 de febrero: Conoce la MAGNITUD y EPICENTRO aquí

Esta tarde de jueves 26 de febrero se sintió un fuerte sismo en la capital y zonas aledañas al epicentro. Conoce aquí los detalles del último temblor sentido en el Perú.

Sismo sacudió Cañete
Sismo sacudió Cañete (Fuente: Difusión)

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/02/2026

El Centro Sismológico Nacional (Censis) reportó un fuerte sismo durante la tarde de este jueves 26 de febrero. Conoce aquí la magnitud, epicentro y otros detalles que alertaron a la ciudadanía.

Sismo de 5.0 en Cañete

Perú sigue temblando. Este 26 de febrero un fuerte movimiento telúrico remeció Lima y otras zonas aledañas al epicentro del sismo. Según el reporte sísmico del Censis el temblor de magnitud 5.0 alrededor de las 18:21 horas de la tarde de este jueves.

El sismo ocurrió a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, departamento de Lima. De acuerdo al registro, se precisa que contó con una profundidad de 53 kilómetros, una latitud de -12.44 y una longitud de -77.06. Además, reporta que alcanzó una intensidad de IV-V Chilca, según la escala de Mercalli.

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú precisan que es un "sismo de considerable magnitud", pero no se llega a activar la alerta de tsunami en el litoral peruano.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó detalles del sismo ocurrido durante esta tarde. En esta se precisa que el epicentro ocurrió en el mar peruano.

Reporte del COEN-Indeci del sismo de este jueves
Reporte del COEN-Indeci del sismo de este jueves

La prevención es importante

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Diversas instituciones brindan recomendaciones ante los movimiento telúricos tal como la Policía Nacional del Perú (PNP) que recomendó los implementos necesarios a tener en una mochila de emergencia.

Entre los objetos se encuentran: agua, comida enlatada, copia de las llaves, silbatos, ropa y mantas, kit de aseo personal, botiquín, linternas, pilas y copias del DNI.

