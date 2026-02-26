Gobierno designa a nuevo jefe del Indeci en medio de emergencia por lluvias y huaicos

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 26 de febrero, en medio de la crítica situación que atraviesa el país ante los desastres ocasionados por lluvias y huaicos, el Ejecutivo designó a un nuevo jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci): Luis Enrique Vásquez Guerrero.

Nuevo jefe del Indeci en medio de desastres por lluvias

Este nombramiento llega luego de que el nuevo ministro de Defensa y Derechos Humanos, Luis Arroyo Sánchez, haya juramentado como tal este martes como parte del nuevo gabinete del presidente José María Balcázar. De esta forma, el cargo del titular del Indeci quedó vacante.

La medida quedó establecida en la Resolución Suprema 013-2026-DE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano. El documento lleva la firma de Balcázar y de Arroyo.

Luis Enrique Vásquez Guerrero es general de brigada del Ejército del Perú. Antes de su designación, se desempeñaba como gerente general en el organismo adjunto al Ministerio de Defensa.

Asimismo, anteriormente fue comandante general del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejécito (Coadne).

Nuevo jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez Guerrero, tendrá la tarea de comandar la respuesta ante desastres por lluvias.

El nuevo jefe del INDECI, Luis Enrique Vásquez, enfrenta una temporada crítica de lluvias intensas asociadas al fenómeno del Niño Costero, con consecuencias fatales como huaicos, deslizamientos, inundaciones y desbordes que afectan múltiples regiones, incluyendo Arequipa, Ica, Lima, Apurímac, Junín, La Libertad y otras, con decenas de fallecidos reportados.

Su prioridad inmediata será liderar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para un monitoreo constante, emitiendo alertas tempranas como las de nivel rojo por activación de quebradas, en coordinación con Senamhi y autoridades locales.

Gobierno despliega ministros en todo el país para atender emergencia

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que cada región afectada estará a cargo de un ministro para atender la emergencia.

El Ejecutivo dispuso este despliegue para acelerar la atención en territorio y coordinar con las autoridades regionales y locales, pues cada ministro cuenta con la "capacidad de decisión" para esta crucial tarea en estos momentos.

Según Miralles, esto permite que cada gobernador regional tenga "un canal directo con el Ejecutivo para acelerar intervenciones y destrabar procesos".

En ese sentido, el gobierno de José María Balcázar garantiza una respuesta rápida, coordinada y centrada en la protección de los ciudadanos, aseguró la presidenta del Consejo de Ministros.

