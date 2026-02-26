Guido Bellido propone exámenes psiquiátricos y toxicológicos para candidatos y desata furor entre peruanos

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un proyecto que agita la campaña electoral

El congresista y ex primer ministro Guido Bellido presentó un proyecto de ley que propone obligar a los candidatos que compiten por cargos públicos a someterse a exámenes psiquiátricos y toxicológicos para poder postular. La idea fue registrada oficialmente ante el Congreso y ya se ha convertido en uno de los temas más comentados en la actual campaña electoral peruana.

Según la iniciativa, no solo sería obligatorio que cada aspirante pase estas pruebas, sino que los resultados tendrían que ser publicados en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) junto a la hoja de vida de cada candidato. Con ello, Bellido busca que los ciudadanos "sepan con qué tipo de persona están votando" antes de elegir a sus representantes.

La propuesta alcanza a todos los cargos de elección popular: desde presidencia y vicepresidencias, hasta miembros del Senado y Cámara de Diputados, y demás autoridades electas por voto ciudadano.

Documento oficial emitido por Guido Bellido.

¿Qué implicaría la ley para los aspirantes?

Si la iniciativa llega a convertirse en ley, se requeriría modificar artículos de la Constitución para incluir estos exámenes como parte de los requisitos de postulación. Esto implica que, además de cumplir con criterios tradicionales como edad, nacionalidad y antecedentes penales, quienes deseen competir por cargos públicos tendrían que comprobar que no presentan problemas mentales o consumo de drogas que puedan afectar su desempeño.

La medida incluye la obligación de publicar los resultados en la web del JNE, lo que, según Bellido, aumentaría transparencia y control social sobre los aspirantes. El objetivo declarado por el congresista es que la ciudadanía tenga acceso abierto a esta información, permitiéndole emitir un voto más informado.

Sin embargo, para que el proyecto avance necesita el respaldo de otras bancadas y superar el debate parlamentario. La iniciativa, de aprobarse, podría generar reformas constitucionales profundas, un proceso que requiere amplios consensos políticos.

Fortalecer la democracia no es solo discurso, es una obligación. Por ello, he presentado un proyecto de ley para que todo candidato a la Presidencia de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y demás autoridades electas de elección popular pase obligatoriamente... pic.twitter.com/7frlI6cWqm — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) February 26, 2026

Reacciones divididas en el país

La propuesta de Bellido ha despertado opiniones encontradas en el espectro político y entre ciudadanos. Algunos sectores consideran que la idea puede contribuir a elevar la calidad y responsabilidad de quienes buscan cargos públicos, argumentando que no basta con cumplir requisitos formales, sino también éticos y de salud. Otros, en cambio, advierten que podría convertirse en una barrera discriminatoria o invasiva si no se establecen criterios claros y respetuosos de derechos fundamentales.

Expertos y críticos han señalado que exigir exámenes de salud mental o toxicológicos podría vulnerar principios de privacidad y presunción de buen carácter, especialmente si no se define con precisión quien determina los estándares aptos o no aptos.