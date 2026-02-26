Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar llamó a su padre tras atropellar a la deportista

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano dio un paso clave este jueves con la conclusión de la revisión del celular de Adrián Villar, el joven detenido tras el accidente. Según informó Carlos Grados, abogado de la familia Marzano, los registros telefónicos muestran que Villar se comunicó primero con su padre y posteriormente con otros cercanos, antes de dar aviso a las autoridades.

Comunicaciones tras el accidente

De acuerdo con la lectura del dispositivo, Villar llamó en primer lugar a su padre. Luego se contactó con la periodista Marisel Linares y con su entonces pareja, Francesca Montenegro. Estos hallazgos refuerzan la versión de la defensa de la familia Marzano, que sostiene que el joven buscó protegerse antes que asumir responsabilidad por el atropello.

El abogado de la familia señaló que la imputación inicial por homicidio culposo podría variar a homicidio doloso, en función de las pruebas obtenidas. La acusación se sustenta en que Villar habría pasado la luz roja y que su conducta posterior demuestra una intención de evadir consecuencias inmediatas.

"En lo que son llamadas, se ven los nombres de la señora Marisel y el papá. Se nota que la primera llamada que hace es al señor Juan [Rubén Villar], que es su papá", señaló el letrado.

De culposo a doloso

Lizeth Marzano, reconocida deportista, perdió la vida tras ser atropellada en circunstancias que generaron indignación pública. La detención de Villar y la revisión de su celular forman parte de un proceso que busca esclarecer responsabilidades y determinar si el hecho fue producto de imprudencia grave o de una acción con dolo.

La revelación de las llamadas realizadas por Villar tras el accidente añade un componente de interpretación jurídica y social. Por un lado, muestra la reacción inmediata del acusado, que priorizó comunicarse con su entorno antes que con las autoridades. Por otro, abre la discusión sobre la calificación del delito y la posibilidad de que se considere un acto doloso.

El caso se ha convertido en un símbolo de la exigencia ciudadana frente a la impunidad en accidentes de tránsito, donde las pruebas tecnológicas —como la lectura de celulares— juegan un papel decisivo en la búsqueda de justicia.

La lectura del celular de Adrián Villar confirma que tras atropellar a Lizeth Marzano se comunicó primero con su padre y otras personas cercanas, lo que podría modificar la imputación de homicidio culposo a doloso. Este hallazgo refuerza la narrativa de la defensa de la familia y marca un punto de inflexión en la investigación, que ahora deberá determinar si la conducta del acusado fue imprudente o intencional.