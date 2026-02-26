EsSalud reprogramará consultas y cirugías en el Hospital Almenara por incendio cercano en La Victoria

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció la suspensión de consultas externas, atenciones ambulatorias y cirugías programadas en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito de La Victoria, debido al incendio de gran magnitud registrado en un almacén cercano.

La medida busca proteger a pacientes y personal médico de la inhalación de humo tóxico. Solo se mantienen las cirugías de emergencia. El gerente de la Red Prestacional Almenara, Christian Miranda, informó que las citas y procedimientos serán reprogramados y que los pacientes recibirán comunicación directa para evitar perjuicios.

Evacuaciones y atención inmediata

Cinco pacientes pediátricos fueron evacuados hacia áreas libres de humo dentro del hospital, mientras otros nueve pacientes no críticos fueron trasladados al Hospital San Isidro Labrador. Además, se habilitaron 20 camas en el CERPS La Victoria y 10 camas en el Hospital Geriátrico IIE San Isidro Labrador, como medida preventiva.

Un bombero de 63 años resultó herido durante las labores de control del fuego y fue atendido en la Unidad de Trauma Shock del Hospital Almenara, encontrándose estable.

El incendio en La Victoria

El siniestro se inició alrededor de las 7:00 a.m. en un almacén de fardos de tela y ropa ubicado en el jirón García Naranjo, a una cuadra del hospital. La emergencia movilizó más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos, que, al cierre de esta edición, continúan trabajando para confinar las llamas. El local no contaba con licencia municipal, y una familia resultó damnificada tras perder su vivienda.

La densa humareda afectó las inmediaciones del hospital y obligó a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de pacientes y personal médico.

EsSalud instaló un puesto de Hospital Perú en una zona segura cercana al incendio, con personal médico y de enfermería para atender a personas afectadas por inhalación de humo o golpes de calor. El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, destacó que se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Salud, Bomberos, Ministerio Público y Policía Nacional para afrontar la emergencia.

Comunicado del Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, por disposición del ministro, se habilitaron camas en hospitales como Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Emergencias Pediátricas, Hipólito Unanue, San Bartolomé y Casimiro Ulloa para reforzar la capacidad de respuesta. Hasta el momento, se ha brindado atención a nueve personas en la zona afectada.

El incendio en La Victoria puso en evidencia la vulnerabilidad de los hospitales frente a emergencias urbanas y la necesidad de contar con planes de contingencia sólidos. Este episodio recuerda que la coordinación interinstitucional y la rapidez en la toma de decisiones son esenciales para mitigar riesgos y garantizar la seguridad ciudadana en situaciones críticas.