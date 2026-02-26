Caso Lizeth Marzano: Policías que NO detuvieron a Adrián Villar en flagrancia niegan encubrimiento

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso Lizeth Marzano sigue sumando testimonios sobre lo que realmente ocurrió el día de la muerte de la deportista. Luego de que dos policías que ingresaron al domicilio de la novia de Adrián Villar horas después del atropello fueran acusados de encubrimiento, la PNP dio su versión.

En declaraciones para Latina, el Defensor de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, señaló que se está buscando "dañar la imagen de la PNP" al señalar a los efectivos, que ya han sido identificados: se trata del suboficial brigadier Cortés y el suboficial John Matencio.

Ambos rindieron sus manifestaciones este miércoles en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT), tras ser citados luego de la difusión de imagenes de los efectivos ingresando a la vivienda de Francesca Montenegro, novia de Villar.

Suboficiales acusados solo habrían constatado "alteración del orden público"

Según relató, el brigadier Cortés, coordinador de las cámaras de seguridad de San Isidro, pudo ver el accidente donde Adrián Villar, ahora detenido, atropella a Marzano, sin embargo, no habría podido identificar el vehículo.

Media hora después de que Villar se haya encontrado con su padre, la periodista Marisel Linares, su novia Francesca y el padre de esta en un parque del distrito, el brigadier habría recibido quejas de vecinos sobre la presencia de estas personas a altas horas de la madrugada.

Ante ello, dio aviso a la comisaría de Orrantia, donde entra a tallar el suboficial John Matencio.

"El policía Matencio es ordenado a ir a verificar la alteración del orden público, no acude por otro motivo. Llega a las 5:03 de la mañana al lugar. En ese momento, él reporta a su central de la comisaría que ya no había ninguna novedad, pues se habían ido", sostuvo el Defensor de la PNP.

Descartó ingreso a casa de Francesca Montenegro

Luego, Matencio se comunica con Cortés para que indagara sobre el posible vehículo del accidente, por lo que estuvo "en todo momento con el teléfono al oído", como se observa en las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme.

En ese momento, según Ramírez, el suboficial Matencio no ingresa a la vivienda de Francesca Montenegro y solo se limita a preguntarle al conserje sobre ruidos molestos, "siempre en llamada con el brigadier Cortés".

"Cuando le pregunta si puede ver las cámaras, le dice que no, porque lo debía tratar con la administradora. Toda esa comunicación la realiza siempre en llamada con el brigadier Cortés", señaló.

El Defensor de la PNP, Máximo Ramírez, negó que los policías que ingresaron al domicilio de la novia de Adrián Villar horas después del accidente hayan encubierto al investigado, que causó la muerte a Lizeth Marzano.