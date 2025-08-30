Detienen a alias 'Puñete' en La Victoria: Sujeto fue capturado tras romper la ventana de un auto a golpes

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las calles de Lima se han convertido en tierra de nadie desde hace un buen tiempo. Esto quedó demostrado tras la captura de un peligroso ladrón en un céntrico punto de La Victoria. Ahí, alías 'Puñete' fue capturado por efectivos de la PNP a solo segundos de haber robado la camioneta de una mujer tras reventar las lunas a golpes.

Alias 'Puñete' es capturado en La Victoria

El Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú estableció una paciente vigilancia para quien fue identificado como Hugo Vigio Palacios de 27 años. Gracias a sus antecedentes por robo y hurto agravado, además de la denuncia de distintas víctimas, se conoció el punto donde operaba.

Hasta ahí llegaron los agentes de la PNP para observar el preciso instante en que 'Puñete' rompía las lunas de una camioneta de alta gama con la intención a arrebatar las pertenencias de las personas en su interior. Fue ahí cuando inició una persecución que duró varias cuadras.

Recién en los cruces de la avenida Isabel La Católica con el Jr. Huascarán fue capturado este ladrón quien opuso resistencia hasta último instante. La policía señaló que la violencia era su sello en cada uno de los robos que cometió en este último tiempo.

"La violencia y salvajismo con la que actuaba este delincuente contra sus víctimas, era de todos los días. Inclusive, con sus propias manos rompía las lunas de los carros y luego se apoderaba de las pertenencias que se encontraban dentro del vehículo", indicó el coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde.

Se negó a identificarse

El propio coronel señaló que a pesar del salvajismo mostrado por este delincuente, al momento de su captura mostró un rostro completamente diferente intentando sorprender a los efectivos. Pese a ello, las fuerzas del orden lo trasladaron al Modulo de Integral de Seguridad y Justicia La Victoria San Luis.

Sus antecedentes son un agravante en este caso por lo que ya fue puesto a disposición de las autoridades.

"Este sujeto actuaba con extrema violencia contra sus víctimas, pero cuando lo detuvo la policía, este sujeto mostró una personalidad contraria. Inclusive, no quiso identificarse, pero nosotros logramos identificarlo como Hugo Vigio Palacios de 27 años de edad, 'Alias Puñete', quien tiene antecedentes por robo y hurto agravado", añadió el coronel.

De esta manera, agentes del Grupo Terna de la PNP capturaron a 'Alias Puñete' en La Victoria quien robaba vehículos rompiendo las ventanas de los mismos a punta de golpes.