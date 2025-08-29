Cae alias 'Brutus': Delincuente fue atrapado y justificó sus robos: "Mi hijo está enfermo"

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En la intersección de las avenidas Aviación y Bauzate y Mesa, un delincuente fue capturado por equipo del grupo terna luego de robar un celular de alta gama en el distrito de La Victoria.

Cae alias 'Brutus' en la Victoria

Cámaras de videovigilancia del distrito de La Victoria captaron el momento cuando un delincuente con polera negra y buzo corre con todas sus fuerzas intentando escapar luego de haber robado un teléfono celular a un visitante de la zona comercial. Dos agentes encubiertos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraban cerca de acto, salen del auto e inicia la persecución contra el malhechor.

Tras tropezarse con una mercadería, el hombre impacta contra el suelo y es, finalmente, atrapado por los dos agentes terna que venían tras de él. Una vez atrapado, otros agentes policiales apoyan el acto. La víctima a la que había arrebatado el celular se encontraba cerca de la detención y logró identificar al criminal como el sujeto que robo su teléfono.

El detenido fue identificado como Alfonso de Jesús Leal Gil, de 29 años de edad, de nacionalidad venezolana. El comandante PNP Pedro Rojas, Jefe del Escuadrón Verde - Grupo Terna, indicó que esta no sería la primera vez que Leal Gil cometería estos actos.

"Tiene antecedentes por el mismo delito. Su modus operandi es el arrebato de celulares y de otras pertenencias de valor y luego darse a la fuga en motocar", indicó el comandante PNP.

Intentó justificar el robo

Al momento de ser capturado por los efectivos policiales, Alfonso de Jesús Leal Gil o mejor conocido como alias 'Brutus', intentó persuadir su arresto justificando el robo porque su hijo se encontraría enfermo.

"Yo lo hago por un inconveniente. Mi hijo está enfermo. -¿Por eso robas?", increpó el oficial.

El detenido cuenta con antecedentes policiales y ha sido intervenido por la policía nacional en muchas ocasiones. Anteriormente, también fue detenido por arrebatar un equipo móvil a una mujer que se encontraba al interior de un taxi. Según comenta el comandante Rojas, divisiones policiales además del grupo terna. La policía espera que tras su captura este criminal no regrese a las calles.

Aunque en reiteradas ocasiones la policía nacional ha atrapado a Alfonso de Jesús Leal Gil, alias 'Brutus, este delincuente sigue en las calles. Durante una intervención en La Victoria, fue nuevamente detenido tras robar un celular. El criminal intentó justificar el robo por tener a su hijo enfermo.