Detienen a fiscal por agredir a policía en comisaría de Lince: Mininter detalló los hechos

11/10/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior publicó un comunicado en sus redes sociales en las que da cuenta de una intervención que se le realizó a un fiscal por agredir a una mujer policía en la comisaría de Lince. Alegan que el miembro del Ministerio Público fue reducido y detenido por otros agentes.

En el comunicado, el Mininter detalla que el fiscal Leonardo Alex Rosales Zavala agredió a un suboficial femenino durante una diligencia que se llevó a cabo en la sección Familia de la mencionada comisaría. Asimismo, detallan que este labora en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

"El Ministerio del Interior rechaza y condena la agresión del fiscal Leonardo Alex Rosales Zavala contra una suboficial femenino durante una diligencia suscitada en la sección Familia de la comisaría de Lince (...) fue reducido por otros tres efectivos policiales que presenciaron el flagrante delito y auxiliaron a la suboficial. Rosales Zavala quedó en calidad de detenido", se lee en el documento.

Fiscal agredió a policía mujer

En el atestado policial difundido por el periodista César Rojas en su cuenta de X, se da cuenta del acta de intervención policial en la que se detalla que el fiscal, antes de iniciar la agresión, había propinado de fuertes insultos a la mujer. En el mismo documento explican que fueron tres los agentes que se destinaron para reducir al fiscal Rosales Zavala.

Arrestan a fiscal por agresión física a mujer policía. Ante violencia, se aplicó "fuerza de tácticas defensivas no letales" a Leonardo Álex Rosales Zavala, quien jaloneaba a agraviada en Comisaría de Lince ¿Qué dirá el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena? @FiscaliaPeru pic.twitter.com/7gZLDqoDP5 — César Rojas Vidarte 🇵🇪 (@Noktambuleante) October 11, 2024

En otro punto detallan que el fiscal habría intentado hacer caer a la suboficial, en presencia de su pareja. Fue este el momento en el que otros agentes se acercaron para reducirlo.

En ese mismo orden de ideas, detalla que se aplicó el uso de la fuerza de "tácticas defensivas no letales por parte del instructor y los efectivos policiales". Posteriormente, fue dispuesto a la Sección Delitos y Falta en la comisaría de Lince. El acta cuenta con la firma del instructor, sin embargo, en el espacio donde debería ir la firma del intervenido, este escribió "No deseo firmar, porque no quiero firmar".

