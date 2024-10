¡Tierra de nadie! 7 de cada 10 transportistas son víctimas de extorsión

En entrevista con Exitosa, Erika Solís, investigadora y especialista en criminalidad y violencia, reportó cifras impactantes y preocupantes: 7 de cada 10 transportistas son víctimas de extorsión. Asimismo, también dio a conocer qué otros sectores se han visto afectados por la delincuencia que ha sembrado el terror en el país.

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', la especialista sostuvo que el paro nacional de transportistas realizado el día de ayer, jueves 10 de octubre, respondería a la preocupación y al miedo que sienten por convertirse en víctimas de organizaciones criminales.

En ese sentido, remarcó que los transportistas informales se han visto afectados más por la criminalidad porque "no pueden ir a determinadas autoridades por su condición de informal".

"7 de cada 10 están siendo extorsionados, de los transportistas. No solo en espacios de economías formales. (...) Son personas que también trabajan en el día a día, es un tema de etiqueta también, pero que también les afecta la criminalidad en espacios que no pueden ir a determinadas autoridades por su condición de informal", expresó Erika Solís a radio Exitosa.

También reveló que los casos de extorsión se extendió a sectores como comerciantes y bodegueros, que por miedo se han visto obligados a cerrar sus negocios. En ese sentido, no desaprovechó la oportunidad de remarcar que desafortunadamente, esta dura realidad que afecta a la capital ya se presentó previamente en la zona norte del país como Trujillo.

Erika Solís, especialista en criminalidad, también explicó que las personas víctimas de extorsión no denuncian por temor a la divulgación de su identidad y porque "no ven ningún tipo de beneficio en hacerlo". Asimismo, sostuvo que "existe una sensación muy grande de peligro", hasta el punto de poder ser comparado con lo viviendo en los años 90 donde el mecanismo era el miedo.

"El día de hoy el mecanismo es 'yo mato, mira, yo lo hago'. (...) Las personas no denuncian porque no ven ningún tipo de beneficio. (...) Hay una filtración de datos también donde tú dices 'yo denuncio, pero no necesariamente va a ser anónima", señaló.