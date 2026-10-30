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SISMO remece Perú HOY, viernes 30 de octubre: conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú la madrugada de este viernes 30 de octubre, según el reciente reporte del IGP: conoce cuál fue el epicentro, magnitud y todos los detalles.

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/10/2026

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Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta tarde de viernes 30 de octubre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce el epicentro y magnitud de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en Perú, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de movimientos en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.0 fue registrado durante la tarde de este viernes 30 de octubre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 12:25 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 57 kilómetros al E de Calana, Tacna - Tacna.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0759, el evento tuvo una profundidad de 149 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -18.07, longitud -69.67 y la intensidad registrada fue en Tacna.

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Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores de igual o mayor magnitud.

¿Qué recomienda el Indeci ante un eventual temblor de gran magnitud?

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. El objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico.

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Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo temblor de gran magnitud que tenga lugar en Tacna u otra región del país es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el IGP en sus canales.

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