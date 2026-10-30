Esposa de André Carrillo lanza contundente comunicado contra el futbolista: "No te perdono"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La esposa del futbolista peruano André Carrillo emitió a través de sus redes sociales un extenso comunicado en el que narra una serie de experiencias junto a su expareja, en las que él le habría sido infiel en repetidas ocasiones, motivos por los cuales, Suhaila Jad no lo perdona.

Esposa de André Carrillo publica extenso mensaje en redes sociales

Por medio de su cuenta de Instagram, Suhaila Jad, aún esposa de André Carrillo detalló en un largo mensaje momentos que paso junto al futbolista cuando aún mantenían una relación, que confirmó su finalización a casi mediados de este año.

La modelo también, confirmó que Carrillo habría hecho cómplices de sus supuestas faltas de respeto a sus trabajadoras del hogar, hechos que según lo narrado, involucraban a otras mujeres.

"No te perdono que, cuando descubrí que metiste a otras mujeres en el hogar de mis hijos haciendo cómplices a nuestras empleadas mientras yo estaba sola y destruida en casa", expuso en su comunicado.

Publicación de la esposa de André Carrillo

Habló de sus hijos con el futbolista

Como parte de su descargó, la modelo de origen español narró que su relación con Carrillo habría presentado una serie de conflictos provocados por él, al punto de afectar a ella y sus menores hijos.

"No te perdono el daño que me hiciste incluso en los nacimientos de mis hijos. No te perdono que durmieras a mi lado sabiendo que me traicionabas", expresó.

En ese sentido, agregó que, su aún esposo habría mantenido un vínculo cercano con una madre de familia de uno de sus compañeros de su hijo, al punto de exponerla a una serie de humillaciones.

"No te perdono que permitieras que una madre de la escuela de mis hijos, con la que te escribías mensajes a mis espaldas, nos invitara a mi hijo y a mí a un cumpleaños", señaló.

Le desea lo mejor pese a todo

En la parte final de su comunicado, Suhaila Jad expresó que, pese a no desearle ningún mal al futbolista, no está dispuesta a perdonar las situaciones que vivió durante su relación.

"Te deseo que te vaya bien porque yo no me alegro del mal ajeno, ni me hace sentir mejor ver sufrir a nadie, ni eso borraría el daño que me hiciste. Pero yo no persono a quien libremente decidió destruirme", finalizó.

Esposa de André Carrillo expone detalles de su relación

Finalmente, Suhaila Jad dejó en claro que las experiencias vividas durante su relación con André Carrillo, así como las presuntas infidelidades que expuso en su comunicado, marcaron un punto de quiebre en su vínculo sentimental, por lo que descartó una posible reconciliación con el futbolista.