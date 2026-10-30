Keiko Fujimori destaca el uso de IA en escuelas públicas de El Salvador: afirma que podría implementarse en Perú

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su visita a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori destacó la aplicación de inteligencia artificial en las escuelas públicas y señaló que el Perú podría incorporar esta tecnología, aunque su implementación tomaría un tiempo.

Keiko Fujimori resalta la implementación de la IA en escuelas públicas de El Salvador

Como parte de su itinerio programado en su segundo día de visita oficial al país centroamericano, la mandataria peruana visitó los centros educativos estatales que cuentan con este tipo de modernización. Estuvo acompañada de la ministra de Educación salvadoreña, Karla Trigueros.

En ese sentido, en declaraciones a la prensa, se le consultó que opinión le merecía sobre la IA que es usada en El Salvador con la que se busca potenciar la educación hacia la modernidad.

"Es verdad que la inteligencia artificial puede tener una dimensión muy fuerte desconocida, pero lo que están haciendo en El Salvador tomando los candados correspondientes. Es algo que está siendo utilizado muy positivamente y esta es una idea que por supuesto al Perú nos la vamos a llevar. Nos va a demorar un poquito implementarlo, pero creemos que es fundamental tener este acompañamiento", respondió.

Se construirán 500 colegios el próximo año

Remarcó que el plan de educación de la nación de El Salvador viene dando "resultados" y que dicho progreso se ha reflejado en los resultados de la prueba PISA. En ese sentido, señaló que en el Perú se "está implementando infraestructura" en las escuelas.

"Vamos a construir el próximo año 500 colegios. Vamos además interconectarlos a través del internet satelital. Pero nos estamos llevando esta idea fabulosa de además de tener los maestros presenciales pues tener el acompañamiento de un maestro guía a través de la inteligencia artificial pafra monitorear el avance de los estudiantes y eso es un avance y una evaluación diaria", sostuvo.

Bajo esa premisa, señlaó que con la viceministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, están llevando dichos planes e ideas de estos colegios de El Salvador. Además, indicó que un punto en el que se han enfocado es en la construcción inmediata de estas, la información, y la capacitación que se brinda a los docentes y directores para que las herramientas tecnológicas puedan potenciarse.

En conclusión, en su segundo día de visita a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori recorrió las escuelas públicas y destacó la aplicación de inteligencia artificial en ellas y señaló que el Perú podría incorporar esta tecnología, aunque su implementación tomaría un tiempo.